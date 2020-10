Fueron a una cárcel para buscar una bruja y se toparon con algo aterrador

Según escribió Crónica, un nuevo hecho de actividad paranormal fue registrado por un grupo de investigadores británicos. Se trata de una insólita aparición que sorprendió a muchos, no sólo en Inglaterra sino en el resto del mundo, ya que el video se ha viralizado hasta llegar a los medios periodísticos.

Así, los expertos Paul Cissell y Tony Ferguson viajaron hasta la cárcel de Bodmin para tratar de dialogar con una supuesta bruja que fue colgada en el siglo XVII, pero lo que hallaron fue algo aún más aterrador. Lejos de dar con el alma de la mujer asesinada, se cruzaron con una extraña entidad.

El video publicado alcanzó gran popularidad y, como suele ocurrir en estos casos, recibió miles de comentarios de personas que relataron haber vivido hechos semejantes.

Un poco de historia

La prisión de Bodmin es una antigua penitenciaría ubicada en Cornualles, en Inglaterra. Este inmenso edificio se construyó en el año 1779 y funcionó hasta mediados de 1927. Cabe aclarar que el lugar desde entonces quedó completamente abandonado y parece que las ruinas guardan varios misterios en su interior. No está de más recordar que en ella tuvieron lugar más de 50 ejecuciones.

Todos ahorcamientos públicos, algunos tras los correspondientes juicios y otros no. Esto evidencia que en la zona podría estar vagando más de un alma en pena o bien, que una serie de figuras no hayan podido atravesar el portal. Además, como suele ocurrir en las cárceles, hubo varios crímenes tras las rejas, y aquí también, según cuenta la historia, varios internos perdieron la vida dentro de la unidad.

Esto suele darse en forma sangrienta, bajo mucho sufrimiento y tormento. De esta manera, entre las condenas a muerte y los sangrientos asesinatos, la construcción presenta una energía oscura que reveló a los expertos curiosos detalles de su actualidad.

Una mala y una buena

Tanto Cissell como Ferguson, reconocidos investigadores que desandaron esta impactante historia, tuvieron una experiencia positiva a pesar de no haber encontrado lo que iban a buscar principalmente. Resulta que si bien no hallaron a la bruja y su alma como para entablar una conexión con el más allá, sí encontraron un nuevo y aterrador fenómeno. ¿Cómo lo hicieron? Todo se dio mientras intentaban mantener algún tipo de contacto con la mujer ahorcada, de la cual tenían mucha información como para saber su situación real y, tal vez, ayudarla a dar el paso final.

Para ello colocaron cámaras con visión nocturna por toda la zona. Sin saber los resultados que tendrían, mediante sus equipos de alta tecnología lograron capturar la silueta de una presencia aterradora. Esta luce como una gran sombra o un cuerpo todo vestido de negro, y está parada en la puerta de una de las celdas del recinto. Esto ocurrió a muy pocos metros de donde ellos estaban parados investigando, y si bien no notaron nada "extraño", lograron percibir movimientos y energías raras.

Tras abandonar el lugar, las tareas continuaron. Fue así como en los análisis comprobaron, mientras revisaban los registros fílmicos, que el ente se había hecho presente ante ellos por un largo tiempo. Es más, durante casi toda su visita en el sitio. En la actualidad el lugar es una espeluznante atracción turística, ya que la leyenda no sólo habla de la citada bruja, sino también de una serie de apariciones y fantasmas que con el correr de los años fueron vistas. El caso no ha sido resuelto aún y por eso el mencionado equipo intentaría volver no sólo para contactar a la bruja, sino para saber de qué se trata la aparición del nuevo espectro y revelar el misterio.