El vicerrector de la UBA reconoció que lo "boxearía" a Manuel Adorni: ¿qué respondió el vocero presidencial?

“La idea es que este año una de las peleas sean entre políticos. Hipotéticamente, hablando en abstracto, aunque en realidad es bastante en concreto: ¿Vos te agarrarías a piñas arriba de un ring?”, indagó Rebord en el programa que conduce en el canal de streaming Blender.

“Trataría de que no”, respondió el exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical. “Pero si hay que subirse, me subo”, advirtió. Sin embargo, aclaró que lo haría solo “con guantes”, a lo que le aseguraron que el duelo sería delimitado con reglas de boxeo, por lo que también se usarían cascos.

Consultado sobre con quién le gustaría “cagarse a piñas en el ring”, Yacobitti no dudó en su respuesta y señaló: “Fácil la respuesta, lo ves todas las mañanas.(Manuel) Adorni tiene todas las fichas”.

"Yacobitti":

Por la respuesta de Manuel Adorni sobre un posible combate con el vicerrector de la UBA pic.twitter.com/D3OfohsT83 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 5, 2024

Y explicó: “Es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tengas que hacer un ajuste y que anuncies un ajuste y otra cosa es que lo disfrutes. Viste que el tipo se siente como que disfruta rajar a la gente”. En esta misma línea, contó una experiencia personal con un conocido que perdió el trabajo en las últimas olas de despidos en el estado.

“Hoy a la mañana me escribió un amigo del secundario que también fue a la facultad conmigo y me dijo ‘mira, conocés a alguien de acá porque lo rajaron a Víctor, que es el novio de la mamá, lo conocemos de toda la vida, hacía 18 años que laburaba en el Ministerio de Trabajo, le faltan tres años para jubilarse y lo echaron con la Policía”, comentó.

“Ponele que lo tenés que hacer”, dijo el actual vicerrector de la UBA, contador público de profesión. Y luego remarcó: “Lo que no podés hacer es mostrar que lo disfrutás. El tipo disfruta el ajuste, lo goza. Eso está mal”.

Rebord aclaró que la propuesta de boxeo es seria y, sin perder su estilo, señaló: “Sé que la gente habla y dice ‘ja ja, qué gracioso’, pero esto va a pasar. En algún momento se va a acercar diciembre y va a haber dos políticos que se suban a un ring”.

Acto seguido, el conductor pidió que le consulten a Adorni si estaría dispuesto a subirse al ring contra el vicerrector de la UBA. “Alguien debería preguntarle en la conferencia que hace por las mañanas si estaría dispuesto a agarrarse a trompadas con Emiliano Yacobitti, que es un desafío que existe, está sobre la mesa”, solicitó Rebord. “Está sobre la mesa”, enfatizó el dirigente radical.

La respuesta de Manuel Adorni

Durante la conferencia de prensa que ofreció en la mañana de este viernes, el vocero presidencial se sumó al reto con su acostumbrada ironía al señalar que: "Yacobitti hizo trampa porque practica boxeo desde los 18 años, pero no quita que lo haga, lo voy a pensar. Lo tengo que evaluar con cálculo matemático. Creo que estoy en desventaja. Me lleva 26 años de ventaja de práctica Prometo que lo voy a analizar. Por ahí me sumo al desafío que, en el contexto en que está la Argentina, estamos en temas importantes. Tal vez lo desafíe a jugar Age of Empires".