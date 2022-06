Viral momento 'en vivo' en la televisión: "La con... de tu madre no soy yo"

La respuesta del sonidista no tardó en llegar, en unos milisegundos después respondió a viva voz (sin saber que estaba saliendo al aire) “La concha de tu madre, no soy yo”, haciendo alusión que el problema de sonido no era culpa suya, o eso creemos todos.

Mirá el momento:

https://twitter.com/momorelojero/status/1537102362057269248 El sonidista: “Hoy me levante re loco” pic.twitter.com/lZmZM9sumr — Momo (@momorelojero) June 15, 2022

En la escena había cuatro periodistas, entre ellos la ‘chica del clima’ Sol Pérez que ahora es co-conductora del noticiero del Canal 26.