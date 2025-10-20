lunes 20 de octubre 2025

En Buenos Aires

Violento episodio: un concejal electo de LLA fue detenido por dispararle a su pareja

Se trata de Ignacio Contreras, de 51 años, quien consiguió su banca en las elecciones de septiembre. Su pareja, de 24 años, denunció que efectuó dos disparos durante una discusión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ignacio Contreras, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido este último domingo tras protagonizar el violente episodio.

Ignacio Contreras, que en septiembre fue elegido concejal por La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de San Vicente, fue detenido este fin de semana por dispararle a su pareja durante una discusión. Según denunció la mujer, el empresario habría efectuado dos disparos con un arma de fuego dentro de la casa que comparten.

El libertario tiene 51 años y es conocido en la zona por ser propietario de la cadena de lácteos Mi Viejo, con fuerte presencia en San Vicente y localidades aledañas. En septiembre encabezó la lista de LLA y asumiría el 10 de diciembre como concejal.

La detención de Contreras ocurrió el domingo, cuando personal de comando de patrullas de San Vicente acudió hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca. Según informó Noticias Argentinas, se escucharon al menos dos disparos dentro de la vivienda.

Acto seguido, los agentes se acercaron hasta el lugar y hablaron con Agustina Jiménez, de 24 años, pareja del libertario. Ella dijo que habían discutido y confirmó que Contreras realizó dos disparos dentro de la propiedad.

Según el parte policial, en el baño de la planta baja del hogar encontraron un arma de fuego de calibre 9 mm, vainas servidas y todo desordenado.

Los efectivos se comunicaron con la fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Karina Guyot, quien dispuso la detención del concejal libertario, además de la presencia de peritos en el lugar y el secuestro de los elementos encontrados.

En tanto que la joven atacada fue trasladada a la comisaría de la Mujer y Familia para tomarle declaración en la causa que por el momento tiene la carátula de "amenazas agravadas".

Luego de que se conociera la noticia, se difundió un video en redes sociales, grabado presuntamente por la joven atacada, donde se escucha parte de la discusión de la pareja, durante la cual ella lo acusa de infidelidad.

image

"Me estás cagando, hijo de puta. Estaba en el baño y vos estabas hablando con la mina esa. Mostrame el chat", acusa Jiménez al comienzo del video, a lo que Contreras responde algo que no se llega a entender y ella retruca: "No me veas más la cara de pelotuda".

A lo largo del video continúan los reproches de ella hacia él, con un cargado tono de angustia, aunque la grabación se corta antes de que escale al presunto momento de violencia, donde el detenido comienza a disparar.

FUENTE: Clarín

