Video: no lo atendían, se cansó de esperar y entró a la guardia del hospital con su camioneta

En la filmación se observa el momento en que la camioneta, después de romper las puertas de ingreso en la sala de guardia para adultos, frena a escasos centímetros de la persona que estaba sentada más cerca de la ventanilla de atención al público.

Según contaron, el sujeto es un barrabrava de Boca. Se fue a hacer atender, no lo llamaban y tomó la decisión de estamparse con su camioneta en la sala de espera de la guardia. Las personas que estaban esperando su turno no terminaron lesionadas de milagro.