Una simple pregunta desató una feroz pelea en Twitter

Tras ese escueto intercambio de frases comenzó una terrible pelea que registró la cámara del negocio, donde puede verse a los dos peleadores rodando por el piso, mientras la dueña del local trata, con nulo éxito, de separarlos, diciendo: “¿Qué pasa? ¡No se peleen!”.

Nadie sabe la razón detrás de este brutal enfrentamiento, pero los cibernautas dejaron muchos comentarios al respecto, uno más picante que el otro: “Estaba de mal humor el loco”; “Se levantó re loco y no le cabía una”; “Un lunes cualquiera en mi laburo”; “Cuando me levanto re loca”; “Instant karma para el de buzo negro, que gil”; “Argentina, no lo entenderías”; “Charly García cada vez más desatado”; “Nervioso el man. No estaba con ganas. El otro pobre, de puro amable ligó”; “Uno se estaba comiendo a la mujer del otro y éste lo venía sospechando...”; “Me parece que ya venían calentitos de antes y se sacaron las ganas ahí… pero es una teoría mía, nada más”; “No entiendo nada: se agarraron a las piñas sin razón. La gente está muy loca y estalla por cualquier razón… o sin razón”; “Como lo domaron al mala onda, che”; “Más me impactó como la mina mete el celu para adentro (me da como que se lo estaba afanando)”.