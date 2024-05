Una mujer asesinó a su esposo policía y a su hija y se suicidó: "No nos van a matar ustedes, me los llevo yo conmigo"

Juan José Orgeira de 45 años, trabajaba desde hace 8 en la Policía Federal. Cumplía funciones en la División Explosivos Presidencial y eventualmente era uno de los custodios de Presidencia.

El llamado de atención de que algo le había ocurrido surgió de sus propios compañeros ya que no se presentó a trabajar y tampoco contestaba ningún mensaje enviado a su celular. Algo totalmente infrecuente en Orgeira, según cuentan.

Tras avisar a la seccional local, agentes del Comando de Patrullas de Alejandro Korn se acercaron al domicilio ubicado sobre calle Japón al 2.500. Allí encontraron que todos los accesos a la finca estaban cerrados con candado.

"Era como si se hubieran ido de viaje y cerraron todo por seguridad. Pero, desde afuera se veía un cuerpo tendido sobre la cama y ahí pensamos que podría tratarse de algún escape de gas", confió una de las fuentes investigativas.

Con ese panorama, este martes por la mañana se pidió una orden judicial y con la colaboración de un sobrino de Orgeira, que autorizó la operación, los agentes policiales pudieron entrar forzando una de las entradas.

En una de las habitaciones de la planta alta encontraron el cuerpo sin vida del agente de la Policía Federal. Y en otra habitación, el cuerpo de la su hija de 4 años y de Vanesa Julia Santi (40), madre de la nena y mujer del efectivo policial.

Del lugar se secuestró la pistola reglamentaria de Orgeira: una Bersa 9mm; y una carta escrita de puño y letra por Santi. El escrito sería el primer indicio de que la mujer asesinó a su esposo y a su hija, para luego suicidarse.

En el caso caratulado “averiguación causales de muerte” trabaja la Fiscalía Descentralizada de San Vicente y efectivos de la Policía Bonaerense.

La escalofriante carta

El escrito de puño y letra encontrado en el lugar construye la primera hipótesis policial de lo ocurrido ese lunes. La carta, publicada por El Diario del Sur, fue escrita por la supuesta homicida, Vanina Santi.

Somos una familia hermosa que nos amamos, y nada ni nadie nos va a poder separar. Mi bebé es mi vida. Desde que supe que estaba embarazada que la cuido. Ni un minuto la dejé sola. Solo yo la cuidé, nadie más. El único que seguro está conmigo. Mamá y bebé siempre juntas. Las nenas decíamos nosotras. A todos lados con mi bebé siempre abrazadita al peto (el pecho de mamá).

Sólo mi bebé y yo sabemos cómo nos robaron el alma, la alegría, la vida. Hicieron todo para que nos fuéramos, pero nos vamos a ir juntos, en familia. Anto (por su hija) no vio nada ni contó nada de todo lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos, supe la verdad. Pero no nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo.

A mi esposo, que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. Que me cuidó desde que lo conocí a los 13 años míos y 17 de él. A los 20 años de conocernos, nos casamos y tuvimos a la bebé más hermosa, Antonia, mi bebé. Me los llevo conmigo a los dos.

