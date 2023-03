Un ex diputado se volvió loco en un shopping e hizo un escándalo

El fallo, según relató Prenna, era una pequeña rayita en la pantalla que con el tiempo se habría ido agrandando, en los 6 meses que llevaba como titular del aparato.

1-043_product_galaxy_zflip4_blue_pinkgold_graphite_LI-scaled.jpg

La empleada reconoció´ que ya se habían presentado dificultades similares, y le dio un número telefónico de Buenos Aires para que se comunique por la garantía.

En ese lugar le advirtieron que no le cambiarían el teléfono porque ya tenía algunas marcas propias del uso, pero que sí se lo arreglarían por 25.000 pesos.

Tras protestar un poco, Prenna aceptó la propuesta, lamentando que “en medio de todo eso tuve que comprar uno muleto para poder seguir trabajando”.

Al ir días después a buscar le teléfono arreglado, una mujer que esperaba su turno comentó que había tenido le mismo problema, y que el arreglo no había solucionado nada. Acto seguido, en el local le exigieron a Penna que firme una garantía por el trabajo.

Intempestivamente, Prenna “se volvió loco” y comenzó tirar al suelo los celulares que se encontraban en exhibición. A algunos los arrancó y entre los gritos de la empleada salió al pasillo del shopping y comenzó a estrellarlos contra el suelo.

El personal de seguridad llegó hasta el lugar y detuvo al ex diputado, que denunció que “me pegaron y uno de ellos me dijo que me iba a cagar a trompadas a la salida, pese a que yo les dije que era diabético y necesitaba tomar mis medicamentos. Mucha gente pedía que me liberaran y hasta lo aplaudían; había mucha confusión”.

“Son unos estafadores porque sabían que el modelo tenía fallas y lo seguían vendiendo. Yo pagué mucha plata para comprarlo y encima me dicen que la garantía no corre porque el celular tenía algunas rayitas; son unos sinvergüenzas”, remató.