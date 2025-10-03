Tristeza: murió Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Vera Jarach, una de las referentes históricas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una voz infatigable por la memoria, la verdad y la justicia, falleció a los 97 años. Su vida estuvo marcada por dos de los mayores horrores del siglo XX: el fascismo europeo y la dictadura cívico-militar argentina.

La noticia fue confirmada por Taty Almeida, presidenta de Madres Línea Fundadora, a través de un sentido comunicado: “Nuestro corazón no nos da fuerza para detallar ahora lo que fue su vida cargada de valores y con firme compromiso de trabajar la mejor Memoria y, a través de ella, procurar Verdad y Justicia para con su preciosa hija Franca, hija de todas nosotras”.

Nacida en Milán el 5 de marzo de 1928, Vera Vigevani llegó a la Argentina en 1939, a bordo del barco Augustus, junto a su familia, huyendo de las leyes raciales impuestas por el régimen fascista de Benito Mussolini. Su abuelo fue asesinado en Auschwitz: “No hay tumba para llorarlo”, solía decir. Décadas más tarde, la historia se repetiría: su única hija, Franca Jarach, fue secuestrada y desaparecida por la dictadura argentina en 1976. Tampoco hay una tumba para ella.

“Lo que pasó una vez puede volver a suceder”, advertía Vera, quien encontró en la militancia por los derechos humanos una forma de resistir y dar testimonio.

Una mujer de lucha

Vera fue periodista de la agencia ANSA y se casó con el ingeniero Jorge Jarach. En 1957 nació su hija Franca, una joven brillante y comprometida políticamente que llegó a ser abanderada del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), del que fue expulsada por su militancia. Fue secuestrada el 25 de junio de 1976, a los 18 años, y detenida en la Superintendencia de Seguridad Federal, desde donde logró hacer una única llamada telefónica.

Desde entonces, Vera comenzó una incansable búsqueda que la llevó a formar parte de Madres de Plaza de Mayo en 1977 y, más adelante, de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Fue impulsora de los homenajes a estudiantes desaparecidos del CNBA —como “La otra Juvenilia”—, miembro del directorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), fundadora del Parque de la Memoria y parte de Memoria Abierta.

Una vida sin silencios

En sus últimos años, Vera decidió obtener la ciudadanía argentina como un gesto simbólico de pertenencia definitiva al país en el que construyó su lucha. En 2023, lo logró con la ayuda del abogado y referente de la APDH Eduardo Tavani. “Saldé una deuda”, dijo.

Su legado quedó sintetizado en una frase que la acompañó hasta el final: “Nunca más el silencio”. “Es no estarse quietos. Es decir, denunciar. Y, con eso, no hay una garantía, pero sí una esperanza”, explicaba.

La despedida a Vera Jarach será este viernes 3 de octubre de 17 a 20 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160). El sábado 4, de 8 a 11, continuará la ceremonia, tras la cual sus restos serán trasladados al cementerio de la Chacarita.

“Vera querida, compañera inteligente, culta, alegre tantas veces y en silencio algunas otras... eres parte nuestra y estarás en cada paso nuestro y de quienes nos sigan”, la despidieron desde Madres Línea Fundadora.

Su vida, marcada por el dolor y la dignidad, deja una huella imborrable en la historia argentina. Su sonrisa —y la de Franca— seguirán siendo bandera de memoria y futuro.