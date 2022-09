Tremendo: iban a velar a una anciana de 91 años y descubrieron que estaba viva

Tras conocerse la noticia, los allegados a la mujer de 91 años autorizaron el traslado del cuerpo a una casa velatoria (De Bonis), ubicada sobre calle La Rioja.

Un médico de la clínica extendió el certificado de defunción cuyo papel certificó que la mujer que estaba internada en el lugar, había muerto a las 5.30.

Pero cuando el cuerpo de la mujer llegó a la casa funeraria, constataron que estaba con vida: tenía bajos signos vitales, pero continuaba respirando. Y se procedió a devolverla al lugar de procedencia, la clínica donde estaba internada.

Al llegar al centro de salud la derivaron al área de Terapia Intensiva, porque presentaba latidos en su corazón, pero la saturación era muy baja. Horas después moriría en la clínica.

"Para nosotros fue un impacto muy fuerte. En un primer momento pensamos que era un milagro de Dios. Nos habían informado desde la clínica que estaba muerta, pero se equivocaron: cuando el cuerpo llegó a la funeraria se dieron cuenta de que no y la volvieron a derivar", contó una de las sobrinas de la mujer fallecida María del Carmen Meza.

En diálogo con Radio Sudamericana, María del Carmen aclaró que "no se denunció a la clínica" porque lo único que la familia quería es que estuviera bien atendida, y en eso "no hubo quejas".

"Era una tía muy querida, una mujer anciana pero que estaba bien, sana, con mucha vitalidad. Pero había caído en un estado que hubo que internarla y estaba en terapia intensiva", contó la sobrina de la anciana.

"Cuando nos avisaron que había fallecido, acompañamos a mi prima al sanatorio porque es hija única, para ayudarla con el tema del papeleo y demás - continuó María del Carmen-. Pero cuando se estaba preparando todo para el velorio, nos avisaron que la tía aún estaba con signos vitales", dijo.

La mujer detalló que cuando regresó al centro de salud se la derivó rapidamente a sala de terapia intensiva y que se le aplicó el protocolo normal a una persona que llega con "bajos signos vitales".

"La verdad que fue muy bien atendida. No tenemos quejas del sanatorio y mi prima no quiso denunciar ni hacer declaraciones en contra de la clínica. No pude ver el certificado de defunción así que no sé bien de qué falleció", cerró.

En horas de la tarde, personal médico de la clínica constató que la mujer perdió la vida.

Fuente: Clarín