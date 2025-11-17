Tragedia: nene de 4 años murió al incendiarse un camión en el cual jugaba

Así quedó el camión que protagonizó la tragedia en Córdoba.

Un nene de 4 años murió tras incendiarse de manera repentina un camión en la localidad de Ordóñez, del departamento cordobés de Unión.

La tragedia ocurrió en la noche del sábado último, cuando el menor jugaba en la parte trasera de un rodado Mercedes Benz.

Según las primeras investigaciones, el fuego se desató por una garrafa que habría explotado en la cucheta del camión.

Las llamas alcanzaron de inmediato al nene, quien no pudo ser rescatado a tiempo, pese a la rápida intervención de personal policial y servicios de emergencia, informaron fuentes del caso a Eldoce.tv.

La Justicia inició una investigación para determinar las causas exactas del incendio, con el fin de esclarecer cómo se desencadenó el fuego dentro del vehículo y si existieron responsabilidades en el trágico desenlace.

Se derrumbó un muro y mató a una nena de 3 años

Una nena de 3 años murió en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, después de que una moto chocara contra el muro de una casa, provocando que la estructura cayera sobre la chica.

La chica fue trasladada de manera urgente a un hospital, donde se limitaron a constatar su deceso, informaron fuentes del caso.

El accidente ocurrió en septiembre último en el asentamiento Lihue, por donde una moto circulaba por las calles Virgen de las Nieves y Colón.

El conductor perdió el control del vehículo, tras lo cual la moto colisionó contra el muro de adobe y ladrillos que rodeaba una casa.

Producto del impacto, la pared se desplomó y alcanzó a la menor, quien se encontraba dentro de la vivienda, causándole la muerte.

FUENTE: Crónica