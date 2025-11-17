lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Córdoba

Tragedia: nene de 4 años murió al incendiarse un camión en el cual jugaba

El episodio ocurrió en la localidad de Ordóñez, del departamento cordobés de Unión. El chico estaba en la parte trasera del rodado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó el camión que protagonizó la tragedia en Córdoba.

Así quedó el camión que protagonizó la tragedia en Córdoba.

Un nene de 4 años murió tras incendiarse de manera repentina un camión en la localidad de Ordóñez, del departamento cordobés de Unión.

Lee además
Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha
que es 764, el grupo satanico que extorsiona menores y amenaza con llegar a la argentina
Advertencia

Qué es "764", el grupo satánico que extorsiona menores y amenaza con llegar a la Argentina

La tragedia ocurrió en la noche del sábado último, cuando el menor jugaba en la parte trasera de un rodado Mercedes Benz.

Según las primeras investigaciones, el fuego se desató por una garrafa que habría explotado en la cucheta del camión.

Las llamas alcanzaron de inmediato al nene, quien no pudo ser rescatado a tiempo, pese a la rápida intervención de personal policial y servicios de emergencia, informaron fuentes del caso a Eldoce.tv.

La Justicia inició una investigación para determinar las causas exactas del incendio, con el fin de esclarecer cómo se desencadenó el fuego dentro del vehículo y si existieron responsabilidades en el trágico desenlace.

Se derrumbó un muro y mató a una nena de 3 años

Una nena de 3 años murió en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, después de que una moto chocara contra el muro de una casa, provocando que la estructura cayera sobre la chica.

La chica fue trasladada de manera urgente a un hospital, donde se limitaron a constatar su deceso, informaron fuentes del caso.

El accidente ocurrió en septiembre último en el asentamiento Lihue, por donde una moto circulaba por las calles Virgen de las Nieves y Colón.

El conductor perdió el control del vehículo, tras lo cual la moto colisionó contra el muro de adobe y ladrillos que rodeaba una casa.

Producto del impacto, la pared se desplomó y alcanzó a la menor, quien se encontraba dentro de la vivienda, causándole la muerte.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

La jueza que condenó al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "Había un hartazgo social y la gente dijo basta"

El nombre romano que es furor en Argentina y está relacionado con Harry Potter

Quién es el gaucho entrerriano que se volvió viral por su parecido con Milei: "No paro de recibir mensajes"

Una mujer se tropezó y cayó en una vereda: un municipio deberá pagarle más de 900.000 pesos

La familia Sena, declarada culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Un exalumno universitario dijo sufrir bullying y prometió vengarse con sangre

Devastación total: así quedaron las empresas arrasadas por el mega incendio en Ezeiza

El estremecedor video que registró la explosión en una fábrica de Ezeiza: vecinos captaron el momento exacto del estallido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que es 764, el grupo satanico que extorsiona menores y amenaza con llegar a la argentina
Advertencia

Qué es "764", el grupo satánico que extorsiona menores y amenaza con llegar a la Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Te Puede Interesar

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Por Pablo Mendoza
La bodega sanjuanina Resero.
 De la retirada al crecimiento

Un regreso inesperado: Fecovita reactiva Resero en Albardón y trae esperanza de más empleo y más exportaciones

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial
Nueva reunión

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial

El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en la Legislatura en 2024. Ahora se prevé que vuelva a ir, como es costumbre. 
Previsiones

El Presupuesto de San Juan 2026 ya tiene fecha de ingreso a la Legislatura: qué confirmó Fabián Martín

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio