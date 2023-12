Tiene 8 años y no quiere tener juguetes: "A Papá Noel le pedí herramientas"

Para su mamá y sus hermanos -Sofía y Lázaro- ver las herramientas sobre la mesa, los cables desparramados y los enchufes ocupados es parte de un escenario habitual en la casa que comparten en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Apenas se despierta, Caleb toma sus herramientas, coloca los terminales y conecta todo. Su propósito de cada mañana es reforzar el conocimiento adquirido durante el día anterior y constatar que todo funcione tal como lo dejó antes de irse a dormir.

“Tenía tres años, estaba viendo un video por YouTube y me apareció un tablero eléctrico. Dije: ‘¿qué es esto? Voy a verlo’. Como quedó tan prolijo y me encantó. Me enamoré. Después hice un tablero con Lego. Luego estuve ahorrando y me compré un tablero monofásico. Ahí ya empecé a armar”, reveló a TN.

“Desde muy chiquito él quería herramientas, le comprábamos las de plástico. Y después, a medida que fue creciendo empezamos a incorporar otro tipo de herramientas. Decía que los juguetes no eran de su interés”, contó Paula a este medio.

La mamá de Caleb agregó: “Recuerdo un Día del Niño haber ido a un hipermercado que estaba abarrotado de juguetes. Había de todo y yo ilusionada le pregunté ‘qué te gusta para el Día del Niño’. Y él me dijo: ‘Acá no, vení mamá'. Me agarró de la mano y me llevó corriendo al sector de repuestos. Agarró herramientas, cubiertas, estamos hablando de que era muy chico”.

Mientras Paula pensó que a su hijo “se le pasaría” y que pronto empezaría a divertirse con juguetes tradicionales, Caleb encontró en su tío Pablo una influencia trascendental. Fue él, ingeniero industrial de profesión, quien lo ayudó a perfeccionarse, a aprender y entender más, alejándolo de cualquier otro tipo de distracción lúdica.

“Yo voy muy poco a las jugueterías. Para comprar cosas del colegio, no para comprar juguetes, porque yo sé que no duran nada. Son carísimos y no duran nada”, expresó Caleb.

A la hora de elegir entre una ferretería o una juguetería, él no lo duda: “La ferretería”. Caleb precisó: “Para mí las cosas eléctricas son mis juguetes. Cuando entro a la ferretería lo que más me gusta es el olor a cable. Verlos de cerca”.

Entre sus recomendaciones, la de enchufar o abrir la heladera con calzado con suela de goma es primordial. “No tocar un tablero eléctrico con el piso mojado ni conectar un enchufe de 20 amperios con uno de 40. Se te va a quemar el aparato”.

La historia de Caleb se volvió viral hace algunos años luego de que su mamá compartiera videos suyos en Instagram, armando y desarmando tableros eléctricos. “Yo quiero que en Argentina haya escuelas técnicas para primaria, porque no quiero esperar hasta los 12 años para entrar a una escuela primaria. Me parece mucho”, expresó.

Caleb contó que sus amigos “no entienden nada” de electrónica y electricidad, y que tampoco tiene paciencia para explicarles a sus hermanos cómo funcionan las cosas y para qué sirve cada herramienta. También detalló qué quiere ser cuando sea grande: “Me gustaría ser ingeniero electrónico”.

“Yo como mamá, por ahí esos conocimientos tan técnicos no los tengo, entonces necesito el apoyo de personas como su tío, porque hasta ahora siempre fue autodidacta. La verdad es que Caleb siempre nos está sorprendiendo”, comentó Paula.

Y continuó: “En las navidades o reyes magos él siempre pide lo mismo: herramientas. Y para su cumpleaños o el Día del Niño, el ferretero ya sabe que nosotros vamos a ir. Nos ve llegar y pregunta: ‘¿Qué quiere esta vez Cale?’”.

Fuente: Todo Noticias (TN)