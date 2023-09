Sergio Massa: "El cuentito del león nos plantea la ley de la selva"

En este contexto, el candidato a la presidencia por Unión por la Patria (UxP) se diferenció en varias oportunidades de las ideas planteadas por el libertario, quien llega impulsado a las próximas elecciones tras su victoria en las PASO. Una de las discrepancias que remarcó fue la de su proyecto de reducción estatal.

“La mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías en materia educativa, en materia de tareas de cuidado, en materia de atención de salud, y esa es nuestra responsabilidad, pero además ese es el modelo de país en el que creemos”, dijo en claro desacuerdo con lo que propone el diputado.

En un tono más irónico, añadió: “A un pibe de Salta que no tiene la infraestructura en la escuela técnica para desarrollarse no le va a aparecer mágicamente el mercado para resolvérselo. Ni que el centro de atención de salud de Tucumán lo vaya a construir BlackRock de un día para el otro de manera mágica”.

Manteniendo esta línea, remarcó que la discusión de fondo es la necesidad que tienen las sociedades de que alguien regule y equilibre sus relaciones sociales. “Y ese es el Estado”, enfatizó Massa.

“Estamos discutiendo si vivimos en una sociedad donde hay equilibrio de fuerzas en las relaciones sociales o si vivimos en la selva. Por eso es el cuentito del león: porque nos plantean la ley de la selva”, dijo en referencia a Milei sin mencionarlo.

Y concluyó su idea: “Pero en realidad lo que hace falta es encontrar el camino para construir una sociedad más justa y un Estado eficiente, y eso supone también una discusión de fondo”.

Sergio Massa realizó la inauguración simultánea de obras y anuncios de Infraestructura del Cuidado, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Antes de la exposición del ministro habló el gobernador Ricardo Quintela (La Rioja), quien volvió a mostrar su rechazo a un eventual gobierno de Milei. “Se imaginan si desaparece la obra pública, además de la privatización de la salud y la educación... No me arrepiento de lo que dije, yo sí me la banco, claro que me la banco, debato y discuto para defender los intereses de nuestra provincia y del Norte grande”.

Para reafirmar su posición, el mandatario riojano advirtió sobre “la inviabilidad de poner en práctica un modelo de país que los argentinos seguramente, tras un momento de reflexión, van a rechazar”.

Más tarde Massa le devolvió gentilezas porque agradeció su apoyo vehemente y apuntó: “Quedate tranquilo, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones, así que vamos a trabajar juntos después del 10 de diciembre”.

En la misma sintonía (optimista) se expresó Victoria Tolosa Paz, la Ministra de Desarrollo, que también participó en el evento: “Vamos a seguir gobernando la Argentina con la misma seriedad de lo que no prometimos, pero ya hicimos”.

El ministro de Economía también recibió un fuerte respaldo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien le agradeció por haberse hecho cargo de la economía en un escenario muy complejo: “En los momentos más difíciles se hizo cargo del Titanic cuando se estaba hundiendo; como sea estamos llegando al 10 de diciembre, cuando todos decían ‘ya se van en helicóptero’”.

Tras ese elogio, el mandatario provincial agregó: “Vuelvo a pedirle que siga llamado a la unidad nacional. Necesitamos un presidente que no crea que se las sabe todas; que no venga nadie a mentir, a decir que con soluciones mágicas de un día para el otro va a cambiar la vida de sus padres y sus abuelos”.

También hubo espacio para el apoyo público de Katopodis: “Tenemos que ganar las elecciones para que la Argentina sea más justa, nosotros creemos en la universidad pública, ellos quieren que sea paga, arancelarla. Y tenemos un candidato (por Massa) que la está peleando con mucha garra, que la está caminando. Hay una gran mayoría que quiere que el rumbo de este país sea más solidario, que (cree que) el egoísmo no es solución de nada”.

Para cerrar su discurso, Massa dejó una frase fuerte que invitó a pensar en el reinicio del actual proyecto político que conduce el país: “Quédense tranquilos que todo lo que viene es mucho mejor que lo que termina”.

