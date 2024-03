Santa Fe al "estilo Bukele" y una la requisa narco que se asemeja a El Salvador

Durante la requisa se secuestraron facas, celulares y chips telefónicos. Pero lo llamativo no es eso, sino la forma en la que el Gobierno de Santa Fe comunicó los trabajos realizados en el interior del servicio penitenciario.

“Cada vez la van a pasar peor”, escribió en una publicación el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, mensaje que también fue compartido por Pullaro en sus redes. Las imágenes son por demás descriptivas. Filas de presos, sentados en el suelo, amarrados con las manos hacia la espalda, sin remera, rodeados de efectivos policiales. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, son similares a las que comparte el gobierno de Bukele cuando hace mención a la lucha contra los pandilleros.

“Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, escribió el funcionario provincial acompañando las imágenes.

Las reacciones en las redes ante esto han sido de lo más variadas y divididas entre el rechazo por la forma de actuar del gobierno santafecino y reconocimiento de aquellos usuarios que dan el visto bueno.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe comunicó que estos operativos se continuarán haciendo de manera sorpresiva, con el objetivo de ajustar el control, formando un segundo anillo de inspección sobre los presos considerados de alto perfil, que son aquellos que están sospechados o sindicados de ordenar delitos desde las cárceles.