Robaron y faenaron corderos que no son aptos para el consumo humano

Una publicación en redes de la cuenta oficial INTA Balcarce informó lo sucedido. "ALERTA! Robaron corderos de las instalaciones del INTA Balcarce. Estos animales son parte de un ensayo experimental por lo que no son aptos para su consumo. Su ingesta puede ocasionar graves problemas de salud", detallan.

El portal “Bichos de Campo” señala que el robo de los animales se produjo el último viernes por la noche. Lo dramático es que los animales se encontraban en el predio de INTA ya que formaban parte de un tratamiento especial en contexto de una investigación, haciéndolos dañinos para la salud si la carne es consumida. “Nos faenaron cinco corderos que están con un tratamiento de un ensayo y no son aptos para consumo. Estaban puestos en un lugar donde no es fácil acceder. Lamentablemente (los cuatreros) se equivocaron de lote y esto les puede traer consecuencias, porque son corderos que no estaban aptos para consumo. Les agradeceré que den difusión a esto para evitar tener problemas de salud con la gente”, expresó en un audio Federico Hozbor, jefe del grupo de trabajo de Biotecnología de la Reproducción de INTA Balcarce.

No descartan que los delincuentes ya hayan cometido este tipo de delitos con anterioridad, debido a que los animales se encontraban en una zona de difícil acceso. Hasta el momento, no hay mayores precisiones sobre el destino de la carne o la identidad de los delincuentes.