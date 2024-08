Redes picantes: Alex Caniggia se burló de los nuevos dientes de L-Gante y el cantante le respondió

Estos dichos llegaron a oídos de Elián Valenzuela, tal es el nombre real de L-Gante, y su respuesta no se hizo esperar. Fue a través de una historia de Instagram que subió a su perfil oficial. “Alex Caniggia, a quién querés descansar si cuando fuiste a lo de (Marcelo) Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo. Encima te dejás descansar por un poco de fama. Chau”, disparó el cumbiero.

El retruque en redes

Lejos de dejarla ahí, Caniggia subió el recorte de su programa en donde se burlaba del músico al feed de su Instagram, junto con la leyenda, una vez más: “Aunque el mono se vista de seda, mono queda”. Ahí, L-Gante le volvió a responder con una chicana y en los comentarios escribió: “Cuando seas mi cuñado no te quejes”.

Asimismo, Elián compartió en sus historias una captura del posteo en el que Caniggia se burló de él y le contestó una vez más: “Si nacer en cuna de oro te convierte en esto, prefiero mil veces nacer pobre”, escribió L-Gante. Aunque por el momento el tema quedó ahí, no sería raro que la cosa siga, teniendo en cuenta el historial de peleas entre ambos.

El año pasado, Caniggia subió un video desde el consultorio de su odontólogo para mostrar el tratamiento de colocación de las nuevas carillas. Y aprovechó el momento para mandarle algunas indirectas a L-Gante reavivando el conflicto que habían tenido previamente. “Estoy como vos”, escribió el mediático a través de sus historias de Instagram, donde supera los dos millones de seguidores y etiquetó a L-Gante. En la imagen se pudo ver a Alex sin uno de sus dientes mientras realizaba el procedimiento. Aunque el cantante, aquella vez, decidió tomárselo con humor y no contestar a las provocaciones devolviendo con la misma moneda.

“Jajajajaja esa fue buena”, le contestó el artista de cumbia 420, divertido, y sin dar más opciones para que se genere un nuevo ida y vuelta entre ambos.

Cabe destacar que el enfrentamiento entre ambos comenzó cuando el mediático se burló del look que eligió el cantante para los premios Gardel 2023. Además, también criticó a Wanda Nara, quien había acompañado al cantante a la ceremonia que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires. “Aunque el mono se vista de seda, mono queda”, escribió el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Claudio Paul Caniggia al compartir en su Instagram una foto del artista y la conductora de Masterchef (Telefe) en la alfombra roja. Incluso hizo una encuesta para sus seguidores y les preguntó: “¿Quién chorrea más grasa?”.

Al ver el posteo, Elián Ángel Valenzuela le respondió con otro golpe bajo e hizo referencia a la pelea de Alex con el exfutbolista. “Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica”, señaló en tono irónico a través de su cuenta oficial de Instagram.

Aunque la cosa no terminó ahí: el hermano de Charlotte Caniggia no se quedó callado y le respondió al músico, incluso hizo un comentario desagradable sobre Wanda: “Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa, a vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No sabés ni expresarte, qué mal te hace la falopa si hasta la ves linda a Wanda, pero la vestís de blanco y es un lavarropa”.

FUENTE: Infobae