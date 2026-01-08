jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una ganga

¡Qué suerte! El asombroso monto que ganó un apostador tras acertar todos los números en el Quini 6

El impacto de este resultado se sintió tanto en la capital como en otras provincias, ya que el Quini 6 reúne cada semana a millones de apostadores de todo el país. El premio aparece como un verdadero ‘regalo de Reyes’.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un apostador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo el mayor premio al acertar la combinación ganadora y llevarse más de $1.800 millones en el Quini 6. El sorteo N° 3337, correspondiente a la modalidad La Segunda, dejó a un nuevo millonario en el país.

Lee además
Las mordedura de serpientes yarará aumentaron considerablemente en Entre Ríos.
Alerta

Máxima preocupación: aumentaron un 75% las mordeduras de yarará a personas en una provincia argentina
retiran leches infantiles de una famosa marca por posible contaminacion bacteriana: como identificar los lotes
Importante

Retiran leches infantiles de una famosa marca por posible contaminación bacteriana: cómo identificar los lotes

El flamante ganador eligió los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32, con los que logró quedarse con un pozo de $1.804.766.386. Esta suma representa, al tipo de cambio actual, más de un millón doscientos mil dólares, un dato que no suele pasar desapercibido entre quienes siguen semana tras semana los sorteos de la Lotería de Santa Fe.

El impacto de este resultado se sintió tanto en la capital como en otras provincias, ya que el Quini 6 reúne cada semana a millones de apostadores de todo el país. El premio aparece como un verdadero ‘regalo de Reyes’. Además, la modalidad Siempre Sale repartió más de $9 millones a 34 apostadores, quienes también celebraron una jornada de suerte inesperada.

La Lotería de Santa Fe, que nació en 1938 con una misión de asistencia social y sanitaria, opera actualmente uno de los sistemas de juegos de azar más populares y federales de la Argentina. La creación del Quini 6 en 1988 marcó un antes y un después, al transformarse en el primer juego poceado de alcance nacional gestionado por una provincia.

Desde entonces, la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe sostiene dos sorteos semanales y ha ido incorporando nuevas modalidades, como la Tómbola Santafesina y el Brinco, en respuesta a la demanda de un público diverso y entusiasta. La federalización del Quini 6 permitió que la organización comercialice juegos provenientes de otras jurisdicciones, consolidando una red nacional de apuestas.

Este año, el Quini 6 cumple 36 años de vigencia, y los premios récord como el de esta semana refuerzan la adhesión de apostadores en todo el país.

En la modalidad Tradicional salieron los números 04, 09, 27, 29, 39 y 40, mientras que en la Revancha los apostadores apostaron por el 05, 13, 16, 32, 35 y 39. La expectativa para el próximo sorteo crece al compás del pozo acumulado, que sigue movilizando la ilusión de quienes buscan repetir la hazaña del reciente ganador porteño.

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6

En diciembre, un apostador de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, ganó $8.800 millones, el mayor premio en la historia del Quini 6. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, el sorteo de la modalidad Revancha resultó en un único ganador.

La combinación de los números 05-15-25-33-40 y 45 abrió la puerta a este premio sin precedentes. El Quini 6, que lleva 37 años de permanencia en el tablero de apuestas nacional, entregó en esta ocasión el pozo récord que mantuvo al país en vilo durante semanas. Según expresó la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Según datos oficiales, “con más de un millón setecientas mil apuestas, el Quini volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante”, afirmó la Lotería de Santa Fe en el mensaje difundido.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar

El Gobierno crea un nuevo índice para calcular las deudas en juicios laborales y comerciales

¿Viajás a Buenos Aires?: cuidado con las dolorosas mordeduras de un 'invitado indeseado'

En pleno centro, iban con la música fuerte y un extraño aroma: les encontraron más de un kilo de marihuana

Caputo, picante en redes por el pago de la deuda: "Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie"

Cerrarán el paso a Chile por Mendoza por pronóstico de lluvias intensas

Un país, mil paisajes: la Argentina que sorprende al mundo con sus postales

Un impactante choque en el camino a Chile por Mendoza terminó con un muerto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las mordedura de serpientes yarará aumentaron considerablemente en Entre Ríos.
Alerta

Máxima preocupación: aumentaron un 75% las mordeduras de yarará a personas en una provincia argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Pronóstico

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena video
Tiempo en Chile

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa engaño electoral
Crisis en Puyuta

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja
Violencia de género

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja