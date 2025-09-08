lunes 8 de septiembre 2025

El lenguaje felino

Qué significa el maullido de un gato: la guía definitiva para entender a tu mascota

El maullido es la forma en la que los gatos se comunican. Conocé qué significa cada sonido, cómo interpretarlo y qué tipos de maullidos existen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde hace siglos, los gatos se han ganado un lugar en la vida de las personas. Con sus travesuras, sus siestas interminables y sus gestos de cariño, se convirtieron en compañeros inseparables. Pero hay una característica que los distingue por completo: el maullido.

Ahora bien, ¿qué significa el maullido de un gato? Aunque todos los “miau” puedan sonar parecidos, cada uno tiene un mensaje distinto. Los gatos utilizan diferentes tonos, intensidades y duraciones para expresar lo que sienten o lo que necesitan.

Qué significan los maullidos de un gato

Los maullidos varían según el contexto y el estado de ánimo de tu mascota. Estos son los más comunes:

-Maullido corto y suave: suele ser un saludo amistoso o una manera cariñosa de pedir atención.

-Maullido largo y prolongado: indica que el gato quiere algo específico, como comida o que le abras la puerta.

-Maullido repetitivo y fuerte: expresa una necesidad urgente (hambre, salir afuera) o puede ser un signo de estrés.

-Maullido grave o ronco: generalmente está asociado al enojo, la molestia o incluso al dolor.

-Maullido agudo: refleja miedo, dolor o una reacción ante una sorpresa.

Otros tipos de maullidos en gatos

Además de los clásicos, existen otros sonidos que los felinos utilizan para comunicarse:

-Trinos o chirridos: cortos y agudos, aparecen cuando el gato está emocionado, al ver un pájaro o un juguete.

-Aullidos o maullidos en tonos ascendentes: típicos en gatos en celo, sobre todo si no están esterilizados.

-Maullido silencioso: cuando abren la boca como para maullar, pero casi no emiten sonido. Suele ser una forma sutil de pedir atención.

¿Por qué es importante reconocer los maullidos?

Entender qué significa el maullido de un gato te permite fortalecer el vínculo con tu mascota y detectar si algo anda mal. Un cambio repentino en la forma de maullar puede ser señal de dolor, miedo o enfermedad, por lo que siempre es clave prestar atención a estas señales.

