Programa de Pubertad Precoz: en qué consiste la nueva ley aprobada por senadores

Los cambios hormonales generan no solo problemas físicos, sino que también influyen en el aspecto psicológico y en las relaciones sociales de quienes lo padecen. Esto lleva a que sean potenciales víctimas de bullying, debido al aspecto físico. Además, genera en la persona con pubertad precoz sentimientos de angustia, vergüenza y timidez, en la mayoría de los casos.

La finalidad del programa permite, entre otras cosas, la detección temprana y la realización de un tratamiento efectivo y seguro que permitirá detener el progreso del desarrollo sexual en edades tempranas.

image.png

Entre las actividades y funciones que incluye el Programa de Pubertad Precoz se encuentran:

*Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales

*Promover la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la (PPC).

*Generar protocolos de atención de niñas y niños con diagnóstico de (PPC).

*Realizar estudios estadísticos sobre la (PPC) que abarquen a todo el país;

*Llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a alertar sobre la necesidad de tratamiento oportuno y a evitar la discriminación de los pacientes

*Prestar colaboración científica y técnica a las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires con sus respectivos programas regionales

*Promover la concertación de acuerdos internacionales, para la formulación y desarrollo de programas en común, relacionados con los fines de esta ley

*Realizar convenios de mutua colaboración en la materia, con las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires

*Asegurar a los pacientes sin cobertura médico-asistencial y aquellos que teniéndola sus efectores no cubren el tratamiento, la asistencia integral y la provisión gratuita de la medicación requerida

*Dictar las normas que, desde el ámbito de su competencia, permitan el mejor cumplimiento del objeto de la presente

*Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto en la presente y su reglamentación.

1936-D-2022.pdf

Cómo se manifiesta la pubertad precoz

La condición que se presenta antes de los 8 años en las niñas y de los 9 en los niños. En el caso de las niñas, el primer cambio que se da es la aparición delo crecimiento mamario; mientras que en los varones se manifiesta en el crecimiento testicular con un volumen mayor a los 4cc. En algunos casos estos cambios van acompañados por presencia de vello pubiano. En el caso de las niñas, incluso puede haber presencia de menstruación.

También puede darse como síntomas presencia de acné, cambio en la voz de los niños, crecimiento acelerado y olor corporal en el sudor.

image.png

A veces se presenta en forma temprana un aumento de la velocidad de crecimiento junto a una maduración precoz de los cartílagos de crecimiento que “envejecen” antes de tiempo hasta que se cierra el crecimiento.

Gracias a la creación de este programa, tanto padres como niños y el entorno que los rodea contarán con la información necesaria para poder recibir un tratamiento adecuado que no solo les permita mejorar el aspecto físico, retrase la pubertad hasta la edad indicada, y permita que el impacto psicológico no sea tan dañino como lo es en la actualidad en los casos que no son tratados.