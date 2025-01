Polémico video: Fabiola Yañez recibió el 2025 en Madrid acompañada de un empresario y con custodia

Tras su escandalosa separación del ex presidente de Argentina, Alberto Fernández , que incluyó denuncias por violencia de género, Fabiola Yañez recibió el 2025 en España, acompañada por un apuesto caballero con quien cenó en un restaurante de lujo.

Si bien existían rumores, nada estaba confirmado hasta ahora que se conoció que la ex Primera Dama está en pareja con un destacado empresario vinculado al mundo alimenticio.

“El hombre es español y tiene 50 años… No sé si tiene dinero, pero los dientes lo tiene perfecto. Tiene cara de bueno. Se dedica al rubro alimenticio. .No es ni una amistad colorida ni un chongo. Es algo reciente que le dio mariposas en el estómago. Sale poco, pero lo conoció en la casa de unos amigos. Los presentaron… Yo creo que el tipo no debe tener ni internet… Estamos hablando de una persona intachable. Está bien de papeles“, expresó, polémico, el reconocido abogado, Mauricio D’Alessandro.

El video de la polémica:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Polémico El video de Fabiola Yañez recibiendo el 2025 que causó indignación en la red: acompañada y en un restaurante de lujo. La ex Primera Dama fue filmada celebrando la llegada de Año nuevo en un restaurante exclusivo de Madrid y con custodia, ya que aún se encuentra con protección por la causa de violencia de género. Más info en @tiempodesanjuan #fabiolayañez #madrid #custodia" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

