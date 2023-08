Pare de sufrir: un especialista reveló qué no hacer a la hora de alquilar y se volvió viral en Twitter

División de poderes y conveniencias personales

Según el tuitero, una inmobiliaria es una pirámide donde el poder está claramente repartido: “En la base se encuentra el Vendedor: es el que va a mostrar el lugar, te tira toda la documentación que tenés que presentar y es tu único aliado dentro de la oficina, porque necesita que alquiles. #Comisión”.

El hombre luego explica: “En el segundo nivel de poder se encuentra la Recepcionista, es muy importarte tenerla a tu favor porque es la que filtra la llamada y puede facilitarte las cosas como hacértelas muy difícil. Como no va a comisión y está exigida siempre, armate de PACIENCIA”.

En el tercer nivel, según el ex empleado inmobiliario, se encuentra “la persona que hace los contratos, pide para verificar los papeles. Es la que llamas 200 veces y te dice ‘TIDIVIA NI LLEGARIN LIS INFIRMIS’ (sic). Esta persona tiene contacto con los dueños y medio es la que transmite su apreciación al dueño. (Te puede hundir)”.

En el cuarto nivel, está la persona encargada de cobrar: “Te llama para apretarte si debes como también llama al dueño para apretarlo si se rompe algo y le corresponde arreglarlo. Está en contacto con la del tercer nivel (se chusmean todo) y con los dueños. Siempre la pasa mal”.

Finalmente, “En el quinto lugar de la pirámide, digamos que arriba de todos, está la dueña de la inmobiliaria. La mayoría son muy simpáticas, están camufladas o prácticamente ocultas en la oficina”.

De qué manera actuar

El ex vendedor es contundente: “COSAS QUE NO TENÉS QUE HACER: Nunca llores por plata cuando vas a ver un lugar porque el vendedor ya te baja persiana. No te hagas el canchero diciendo que estás viendo otras cosas. No tires el lugar abajo porque no vas a conseguir NADA. No llames desquiciado porque no llegaron los informes. Nunca reserves con más plata de la que te piden porque das desesperado. No digas todo lo que querés reformar en el departamento antes de firmar”.

El hombre cierra diciendo: “COSAS QUE SI TENÉS QUE HACER: Cuando vas a ver un lugar SACA FOTOS DE TODO lo que veas raro. PROBA LA PRESION DEL AGUA. Conseguite a un amigo que sepa de construcción y que te acompañe. Si te gusta y está todo ok, RESERVALO de una”.