¿Otro ataque de una patota de rugbiers? La denuncia de un joven al que lesionaron gravemente

Un joven de 19 años denunció que fue atacado en patota por un grupo de al menos cuatro rugbiers que le pegaron a la salida de un boliche de la localidad de la localidad de Chacras de Coria, en Mendoza.

De acuerdo a la versión de la víctima, identificada como Agustín Salvador Huri (19), todo comenzó con una discusión deportiva entre provincias, que terminó en una brutal golpiza.

Un joven de 19 años fue agredido por 5 rugbiers en un boliche de Chacras. Hoy amplió su denuncia e identificó a un agresor, que jugaría en un club cordobés. Lo enviaron de nuevo al Forense para determinar las lesiones. Tiene rotura de tímpano.

Según la denuncia del hecho ocurrido el 27 de septiembre pasado, los autores del ataque serían jugadores de rugby del club Jockey Club de Córdoba.

Tras recurrir a la Justicia, ahora las autoridades se encuentran en plena etapa de investigación, en busca de identificar a los agresores, quienes tendrían alrededor de 20 años.

El episodio sucedió horas antes de que Marista RC se consagrara campeón del Torneo del Interior A 2025 al vencer por 27 a 7 al Jockey Club de Córdoba.

Las cámaras de seguridad del boliche captaron parte del episodio, aunque uno de los momentos más violentos del ataque ocurrió detrás de un taxi, fuera del alcance de las filmaciones. En las imágenes sí se observa cómo Huri cae herido, logra levantarse, pero es atacado nuevamente por el grupo de jóvenes.

La víctima debió ser atendida primero en la enfermería del boliche, donde le colocaron cuatro puntos de sutura: uno en la boca del lado derecho y tres en la cabeza del lado izquierdo. Luego fue trasladado al Hospital Central para realizarse estudios más profundos. Allí le hicieron una radiografía de cráneo, aunque no pudieron completar todos los estudios necesarios.

La causa quedó a cargo del fiscal Correccional Tomás Guevara, comenzó como una “averiguación de lesiones leves”, pero podría cambiar la calificación próximamente. Es que Huri sufrió la rotura de un tímpano, lesión que podría agravar la situación en el proceso. El fiscal ordenó nuevos estudios en el Cuerpo Médico Forense para certificar esta lesión.

El testimonio de la víctima de la patota de rugbiers

Según informó la prensa local, Agustín Salvador Huri, la víctima de la patota, recordó como habría comenzado todo. “Ellos empezaron a decir que Córdoba era mejor y se alteraron. Yo les pregunté qué pasaba y ahí me agarraron entre cuatro”, habría declarado en fiscalía.

De acuerdo a esta versión, uno de ellos lo sujetó desde atrás mientras otro le dio un fuerte golpe en el rostro. La situación obligó a los guardias de seguridad a intervenir y retirar a todos del boliche, aunque afuera la violencia escaló.

Una vez en la vereda, la agresión habría continuado: “Me agarran entre todos, eran cuatro o cinco. No me acuerdo mucho, no sé si perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es que estaba adentro, sobre una camilla, lleno de sangre”.