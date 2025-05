Nuevos mensajes de Fabiola Yáñez en el celular de Alberto Fernández: "Seguro me terminás pegando como siempre"

"No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre". "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo". La frase, desgarradora, forma parte de uno de los intercambios de mensajes de chat entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández que se guardan en el teléfono del expresidente, que fueron extraídos del aparato por orden judicial y que Clarín comparte en exclusiva.

La medida de prueba inició hace veinte días por orden del juez Julián Ercolini y estuvo a cargo del cuerpo de peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) -un organismo de la Procuración General de la Nación-. Se analizaron una tablet y el celular de Alberto Fernández, que se secuestró en agosto del año pasado, días después de que Fabiola Yañez denunciara en la justicia a su expareja.

El objetivo del peritaje es recuperar los mensajes, conversaciones y mantenidas entre Fernández y la ex primera dama. Tambien la extracción de las charlas que el ex mandatario pudo haber sostenido con la madre de Yañez.

Los primeros mensajes rescatados, según fuentes judiciales, “encuentra correlato con lo que había aportado Fabiola Yáñez y las pruebas aportadas”.

Los diálogos

Fabiola: “A vos jamás te importo mi dolor me hiciste hasta lo que no pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decir que eran bromas y que estaba loca e inventaba cosas, aunque te estuviera mostrando un video y mil pruebas. Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importo, como siempre el único que se salva sos vos, mi querida Fabiola, mi querida María y la lista sigue..."

La conversación que data del 7 de enero de 2023, continúa. La ex primera dala le dijo a Alberto Fernández: “A mi no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comés. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera”.

El extenso mensaje que recibió el ex presidente de la Nación, finaliza: “Utiliza el vuelo para pensar y mañana espero una respuesta coherente. Yo tampoco voy a discutir más, es lo último que te digo, no quiero peleas quiero soluciones y sino las no las tenes no me escribas. Porque ahora empieza mi vida”.

La respuesta de Alberto Fernández fue: “Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise. Es el único destino que veo”.

El intercambio de mensajes tuvo otro momento. Fabiola Yáñez sostuvo: “Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”.

El ex Presidente envió una extensa respuesta, donde involucró la política.

“Te he dicho mil veces que lo intento. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar. No tergiverso nada. Hace tres días dias que solo solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó y estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas. Pretendo que escuches lo que yo creo”.

En ese momento, Fernández añadió: “Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mi todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también. Pero no es este el modo en que debemos hablar. Debemos ser capaces de encontrar un momento para hablar aunque sea por zoom y tratar de mitigar el dolor que cada uno siente”.

Las promesas sobre el respaldo económico, volvieron a colarse en el intercambio de mensajes. “Si querés hacerlo yo estoy dispuesto. Por lo material no te preocupes. Nada te faltará”, le dijo Fernández a Yáñez.

La ex primera dama le dijo entonces: “Decime hoy si me vas a ayudar o no o a partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida, aceptando lo q me ofrezcan. Ya no te espero ni te aguanto mas nada. Así que pensá y decime cómo lo vas a soluciona”.

En otra de las conversaciones, el expresidente le envió a Yañez un mensaje inquietante: "chantajearme con mi hijo y mi libertad y vas a saber quien soy. Solo eso."

El 2 de septiembre la ex primera dama envió otro mensaje, mucho más contundente que los anteriores: "No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre. Y me vine para no exponer más al dolor de mi familia por lo que me haces y por defender a mi hijo".

El fallido pedido de la defensa

Frente a los reclamos de su abogada Carreira, el juez Ercolini rechazó el pedido de destrucción total de la extracción forense del contenido del celular de Fernández, luego de haberse practicado el análisis ordenado.

El magistrado consideró que borrar esos archivos hubiera implicado “la pérdida de la base informativa de la cual se obtuvo dicha prueba, evitando toda trazabilidad de los documentos digitales originales”.

Tampoco se le permitió a la querella de Fabiola Yañez ejercida por Mariana Gallego y Mauricio D'Alessandro, la obtención de una copia total de la extracción forense, ya que "efectivamente lesiona el derecho a la intimidad y a la privacidad reconocidos a los ciudadanos en nuestra Constitución Nacional y tratados de derechos humanos de igual jerarquía”.

El criterio adoptado por Ercolini fue convalidado por la Sala II de la Cámara Federal porteña hace una semana, y este lunes el Ministerio Público Fiscal recibió toda la información extraída, que no se destruirá.

A un paso del juicio oral

El 15 de abril la Cámara Federal porteña confirmó -con un voto mayoritario- el procesamiento contra Alberto Fernández por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas.

Así, el expresidente quedó a un paso de enfrentar el juicio oral en este caso por violencia de género, que inició con la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yáñez.

Las acusaciones atribuidas en el procesamiento firmado por el juez Julián Ercolini y que los camaristas confirmaron, constituyen tres delitos que concursados representan una pena de 3 a 18 años de prisión.

En este expediente se dio por corroborado que en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024, el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.

Fue en ese marco que se acusó al ex Presidente de haber “ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yañez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

A raíz de la prueba desarrollada, se determinó que la relación "se encontraba atravesada por violencia habitual y constante, fundamentalmente psicológica, con episodios de violencia física recurrente”.

