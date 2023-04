¿No te dejan dormir los mosquitos? te enseñamos un truco casero para espantarlos

Los mosquitos no dan tregua en San Juan y con los días de calor como el de este viernes la situación se vuelve insostenible. Es que tal como explicaron los expertos a Tiempo de San Juan, el calor hace eclosionar los huevos de mosquito que invaden no solo las casas de los sanjuaninos sino todo el país.

Es por eso que, en esta oportunidad, te enseñamos un truco casero para ahuyentar los mosquitos si es que tu casa ha sido invadida por este insecto.

Se trata del vinagre blanco que ha sido probado y sirve mucho para que los mosquitos no entren a los sectores de la casa donde lo coloques. El truco está en colocar medio vaso de agua con un cuarto de vinagre blanco.

El olor que despide el vinagre es el que repele a los mosquitos y a otro tipo de insectos con lo cual no solamente te librarás de ellos cuando lo pongas en puertas y ventanas. Pero atención, el vinagre irrita la piel así que no lo uses como repelente.

Esperamos que con este consejo puedas dormir mejor esta noche.