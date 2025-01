Muerte de Liam Payne: detienen al ex camarero

El ex camarero Braian Paiz quedó detenido acusado por la muerte del cantante Liam Payne, producida el pasado 16 de octubre en la Argentina. La jueza Laura Graciela Bruniard lo había procesado con prisión preventiva y le había dado 24 horas para que se entregara. El hombre de 24 años, acusado de haberle suministrado drogas al ex integrante del grupo One Direction, finalmente fue aprehendido este viernes. Sobre él pesa además un embargo por $5 millones.