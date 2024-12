Medicamentos de PAMI: qué descuentos tendrán ahora las 93 drogas que tenían cobertura gratis

No será fácil dar alivio a la angustia de miles de jubilados que por estas horas temen que los remedios que vienen tomando hayan caído en la volada de los que ya no se entregarán con el 100% de descuento, pero acá va un paño frío contra la incertidumbre: la lista de los 93 principios activos que quedaban en el ahora extinto plan “Vivir Mejor” , y los descuentos que tendrán los afiliados del PAMI cuando los vayan a comprar a la farmacia.

Es sorprendente que esta lista no se haya difundido oficialmente cuando el propio lunes, las autoridades del PAMI (organismo conducido por Esteban Leguizamo pero manejado por el ministro de Salud, Mario Lugones) comunicaron que se interrumpía definitivamente la entrega de remedios sin cargo, salvo para los afiliados que cumplieran una serie de -muy- exigentes requisitos y se molestaran en hacer el pedido de “subsidio social”, por los medicamentos y plazos específicos indicados por el médico tratante.

Igualmente sorprendente -opinan fuentes del sector- es que el organismo no haya dado, por ejemplo, un plazo de 30 días para realizar esas solicitudes, advirtiéndoles a sus afiliados que en un mes se terminaría para siempre con la cobertura del 100%.

Si eso hubiera ocurrido, quienes -por ejemplo- pagaban una prepaga con esfuerzo (quizás por estar en medio de un tratamiento difícil de interrumpir), hubieran podido decidir qué hacer, sin nadar en la angustia de que pagarle al prestador privado los excluye de solicitar medicamentos al 100%.

Al revés, primaron absurdos por los que los lectores se quejaron en cartas a este medio: gente que por ejemplo obtuvo su receta médica el viernes y pensaba ir lo más campante sin la billetera a retirar a la farmacia el lunes, pero ese día se desayunó con la novedad del desembolso.

Clarín pudo acceder a la lista, pero no a precisiones oficiales sobre el exacto número de medicamentos que se fabrican con esos principios activos. Por cierto, no son 87, como se informó en una nota previa, sino 93. Una regla de tres simple indica que si Alberto Fernández y Luana Volnovich anunciaron en febrero de 2020 el plan "Vivir mejor" con casi 170 moléculas que se traducían en unas 2.700 presentaciones de medicamentos, los remedios que ya no se entregarán en forma gratuita deberían superar los 1.500.

Sobre esas “cajitas”, el PAMI ahora dará descuentos que oscilan entre 50% y 80%, según el caso. Siempre, aseguran, sobre el llamado “precio PAMI”, que es menor que el que paga el público general, según los acuerdos discrecionales que cada ciertos meses acuerdan los laboratorios, en mesas chicas de trabajo con las farmacias y la obra social de los jubilados.

Con respecto al llamado PVP (por Precio de Venta al Público), el "precio PAMI" llegó a tener una brecha del 60%. Sin embargo, ese porcentaje se achicó mucho en 2024 y en noviembre rondaba el 26%. Son arreglos muy polémicos.

En su momento, lo que no recaía en los jubilados, impactaba en el alza astronómica de medicamentos del resto de la población. Pero cuando, como ahora, se frena la aceleración de los precios de los remedios generales, a los jubilados les imponen pagar su parte. La quita total de los medicamentos que venían teniendo 100% de cobertura es parte de esa dinámica algo cruel.

Entonces, salvando los tratamientos que por ley tienen garantizada la cobertura total y las 850.000 personas que habían tramitado en los últimos meses el famoso “subsidio social”, más la catarata de pedidos semejantes que se abultaban por estas horas en las dependencias del PAMI, de esos remedios al 100%, como se puede ver en la infografía que acompaña esta nota, ya no queda ninguno.

