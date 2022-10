Mauricio Macri: "La sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años"

"Era de las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué", enfatizó Macri.

Desde el entorno del exmandatario indicaron a Clarín que el evento tuvo lugar este martes y aclararon que las declaraciones fueron realizadas en sintonía con "el contexto de la decadencia del país que viene dándose hace décadas".

"Es una idea que él repite desde hace mucho", subrayaron fuentes cercanas al expresidente, quien regresó al país hace algunas horas.

"Estoy muy sorprendido de lo que está pasando en mi país. Puse 18 años de mi vida, en este amor por la Argentina, en la política. Le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo como todo populismo salvaje los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó a tener enfrentamientos muy grandes con mi padre, que en paz descanse", apuntó el exmandatario.

En ese sentido, Macri consideró que "está empezando a tomar color y que valió la pena" el haber decidido formar parte de la dirigencia política argentina. "No estaba escrito que esto [el kirchnerismo] tenía que continuar eternamente".

"Yo les digo que el país que tal vez fue el que inventó el populismo, con Evita y [Juan Domingo] Perón, sea el primer en sacárselo de encima y lo exporte al mundo", ironizó Macri, lo que generó risas y aplausos por parte del público presente. Entre otros, lo acompañaba su ex ministro Gustavo Santos, flamante Director para las Américas de la Organización Mundial de Turismo.

En esa línea, el dirigente de Juntos por el Cambio expresó: "Los americanos dicen 'learning by doing' (aprender haciendo) y yo digo que los argentinos estamos haciendo 'learning by suffering' (aprender sufriendo)".

A modo de conclusión, pronosticó: "Creo que vienen 20 años de crecimiento en Argentina, como tuvimos al principio del otro siglo. Argentina va a volver a tomar el rumbo de la sensatez, de la cultura del trabajo y de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad".

Durante su paso por España, días atrás Macri brindó una entrevista al diario ABC donde reveló qué posición tomará si el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se presentan como precandidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2023.

"Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", anticipó.

De regreso en territorio argentino, Macri ultima los detalles para el lanzamiento de su segundo libro titulado "Para qué", que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre.

A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías!

A partir del 18 de octubre llega "Para qué", mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 5, 2022

Fuente: Clarín