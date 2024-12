Los precios podrán mostrarse en pesos y en dólares y avanza la posibilidad de pagar productos en ambas monedas

Moneda virtual El Bitcoin no encuentra techo: marcó un récord al romper la barrera de los 100.000 dólares

En el Gobierno confirmaron a este medio que trabajan en la derogación de la resolución 7 de 2002 para que los comerciantes puedan exhibir el precio de un bien o servicio en pesos o en dólares, en el mismo tamaño. En su artículo 2°, la norma actual dice, entre otros puntos, que “en los casos en que se ofrezcan directamente al público bienes muebles o servicios en moneda extranjera, se podrá exhibir su precio en dicha moneda, en caracteres menos relevantes que los correspondientes a la respectiva indicación en pesos”.

El cambio que se hará es que el tamaño de la exhibición en pesos y en dólares será igual, y “eso se complementa con el trabajo que se está haciendo para que los que blanquearon dinero hasta USD 100.000 y los tienen depositados en las cuentas CERA puedan moverlo a través de una tarjeta de débito pagando en dólares, y los post preparados para eso o preparados para otros productos que se puedan poner en dólares”, dijo una fuente al tanto del tema.

Aunque inicialmente este proceso no está pensado para una compra de un supermercado, las cadenas supieron del tema porque el cambio de esa resolución las afectará en otros puntos. Podrán, sin embargo, exponer sus precios en dólares, pero dependerá del trabajo que la cadena interviniente en el proceso de pagos realice en cada rubro. “Seguramente, va a arrancar con sectores donde sea razonable pensar que se puede pagar en dólares. Autos, embarcaciones, departamentos, terrenos, locales comerciales, todo lo que en la realidad argentina está dolarizado, pero que debes pagar en pesos. No está pensado para la lata de tomate en un supermercado, por lo menos no en esta primera etapa”, dijo la fuente oficial.

Desde el Banco Central afirman que no es necesaria ninguna modificación normativa para el pago con tarjeta de débito en dólares, por lo que lo único pendiente para que el mecanismo se ponga en marcha es que las tarjetas y los adquirentes (aquellos que le venden la terminal de pagos a los comercios) pongan en marcha todo el desarrollo necesario para la implementación del sistema.

Consultadas fuentes de Visa, afirmaron: “Nosotros fuimos la primer marca en tener la tecnología lista en el mercado, desde septiembre de 2024, y ahora estamos trabajando con nuestros emisores, procesadores y adquirentes para que la posibilidad de pagar con tarjeta de débito en dólares esté disponible en sus POS o en el ecommerce, así ya los consumidores y comercios pueden usarlo. Esto ya está implementado en otros países como Uruguay”.

Al mismo tiempo, dado que ya es posible que cualquier producto o servicio pueda ser facturado en dólares, si los precios comienzan a exhibirse en ambas monedas el gasto de los dólares del blanqueo para el consumo, el objetivo final del Gobierno para estos cambios, podría acelerarse aún sin tarjetas de por medio. Si una cadena comercial quiere vender en dólares puede recibir pagos en esa moneda tanto en efectivo o como por transferencia bancaria, desde una cuenta en dólares del cliente hacia otra similar del comerciante.