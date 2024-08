Los padres de Loan Danilo Peña convocaron a una nueva marcha para este domingo

Emocionada dado que es el primer Día de las Infancias lejos de Loan, María Noguera señaló que se trataba de "un día especial", y que no van a "bajar los brazos, vamos a seguir pidiendo justicia para que aparezca sano y salvo", manifestó.

"Queremos saber qué pasó con Loan, dónde está y a quién lo entregaron. Conformes no estamos porque no tenemos ninguna respuesta", manifestó, y aclaró que tanto ella como su esposo rechazan la hipótesis del accidente que sostiene el exabogado de Laudelina Peña, José Codazzi.

En tanto, José agregó: "No creo que sea un accidente. Y si ellos bien saben, que vengan, nos muestren y nos digan dónde está, qué hicieron con él. Que nos digan su verdad si están tan seguros de que fue un accidente, porque yo no estoy seguro de que lo sea".

"O están mintiendo, o están queriendo hacer otra cosa, no sé. Me van a decir cualquier cosa pero yo no voy a aflojar. Que vengan y me muestren dónde está, cualquiera de ellos. Sea como sea, si está vivo o muerto, pero que nos hagan saber ya de una vez porque estamos sufriendo todos los días sin saber nada", concluyó.

(Fuente: Minuto Uno)