Los brutales mensajes del periodista argentino que lleva 18 días prófugo, buscado por intento de violación

Guazzora, de 40 años, habría mantenido una conversación a través de Instagram con la madre de la víctima, cuyo nombre no trascendió para cuidar a la menor de edad, en la que quedaron claras no sólo las intenciones del periodista sino también el pedido de un pago de parte de la progenitora .

En los chats, que ya fueron incorporados a la causa, consta que la madre de la víctima le pasó un CBU a su nombre al otrora precandidato a diputado por el partido Principios y Valores, informó el sitio Infobae.

La víctima tiene 15 años y su madre habría recibido $100.000 a cambio de permitir que Guazzora la sometiera a un abuso sexual, de acuerdo a lo trascendido.

"La voy a violar para vos", escribió Guazzora en el chat con la madre de la víctima, a quien también le dijo "me la hubieras dejado (...) cuando tenía 8 añitos", en referencia a la edad de la niña.

"Te gusta ver cómo...", siguió Guazzora en referencia a los actos sexuales que pensaba realizar contra la adolescente de 15 años, a lo que también agregó: "La vamos a dormir, amor. O si le muestro la 'platita' se entrega", en referencia a la modalidad del abuso sexual.

Guazzorra está prófugo tras ser imputado por corrupción de menores. En el chat incorporado a la causa le ofreció a la madre de la víctima, que tiene 44 años, "50 mil a cada una" sin detallar a quién ni por qué.

"¿100 mil querés? Pero me garantizás el... ¿No? Dormida, de última", negoció el periodista.

En otras conversaciones figura un reclamo de la madre de la víctima (con un "Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra"), y también habrían negociado vía Instagram encuentros para fines sexuales con menores de edad, lo que suma a la causa el cargo de trata de personas.

La madre de la víctima fue detenida el 13 de agosto pasado cuando salía de votar en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de las PASO.

Mientras tanto, la denuncia contra Guazzora por el presunto abuso sexual y corrupción de menores fue presentada en 2022 por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y es tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54.

Esta no es la primera vez que Guazzora está prófugo de la justicia y, si avanza la causa y es encontrado culpable, tampoco sería la primera oportunidad en la que es condenado: en 2021 lo fue por ejercer violencia de género contra su expareja, la diputada Stella Maris Córdoba.