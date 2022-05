Las mujeres de éstos signos jamás negociarán su libertad

Son dueñas exclusivas de su vida y además no negocian nunca entregarle el mando a nadie. Son personas amorosas, cariñosas y hasta por demás complacientes. Su libertad no es algo que van a negociar por más enamoradas que estén o se sientan porque ellas saben que el amor quizás es pasajero y luego del amor viene el sufrimiento.

mujer2.jpg Son cinco los signos del zodíaco que jamás se dejan avasallar por nadie.

Así que en esta nota te decimos cuáles son esos signos:

1- ESCORPIO

No le asusta ponerle más intensidad a su vida. Si se trata de hacerte escuchar, seguramente saldrán los gritos porque te cansaste de ser quien agacha la mirada y se calle. No eres de las que se deja gobernar y por eso si un hombre te quiere acompañar, adelante, pero ni de broma te va a dominar.

2- CAPRICORNIO

No dejas que nadie te obligue a hacer algo que tu no quieras. Tienes un corazón de acero, además de que sabes lidiar con tus cicatrices y hallar inspiración en cada cosa que te rodea. No quieres más dramas en tu vida y además de quienes te quieren dejar como en una caja de cristal para que nada te pase.

3- TAURO

La forma en que ves la vida rompe con los esquemas. Quizás es por tu costado minucioso y perseverante lo que te ayuda a cumplir tus metas. Porque además vives cada día y estás acostumbrada a luchar por cada cosa tuya y no esperas que algún príncipe azul venga a solucionarte la vida. Tu puedes con todo.

4- LEO

Tú tienes el poder y las riendas: decides cómo, cuándo y con quién. Contigo no va más eso de ser la que siempre está disponible, la que no cuestiona y la que se conforma. Ahora, sabes lo que vales y no vas a ir en contra de tus ideales, si alguien no los cumple, que se aparte. Ni en sus sueños más locos un hombre te va a dominar.

5- ACUARIO

Mujer que jamás sigue la manada, esa eres tú. Lo que opine la gente de tí dejó de importarte hace mucho tiempo y ya no lloras más por el qué dirán. Tus planes son grandes y sueños ambiciosos. Por supuesto, que no vas a quedarte con un hombre que nuble tus pasos, si te quiere cortas las alas, que se vaya.