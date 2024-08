Las explosivas declaraciones de la diputada sanjuanina, tras ser expulsada de La Libertad Avanza

El rechazo al DNU que brinda fondos reservados a la SIDE generó fuertes repercusiones en La Libertad Avanza . La diputada nacida en San Juan y representante por Mendoza, Lourdes Arrieta , una de las principales apuntadas en la interna oficialista, realizó un fuerte descargó en sus redes sociales, en medio de las versiones que aseguran su expulsión del bloque: "¿Me quieren expulsar? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos", sentenció la legisladora.

Luego de ser fuertemente acusada, y de que se extendieran los rumores de una posible expulsión del bloque, Arrieta realizó un fuerte descargo a través de su cuenta personal de X. "Como liberal tengo todo el derecho a indagar y tener un pensamiento crítico", inició.

"Siempre he ido de frente con la verdad y buscando transparencia", continúo la diputada por Mendoza quién luego agregó "mis valores como cristiana y diputada de la Nación me llevan siempre por el camino de la verdad".

En medio de la polémica tras el rechazo del DNU, las tensiones dentro de La Libertad Avanza continúan creciendo. Arrieta fue también una de las legisladoras apuntadas tras su visita a la cárcel a los represores Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti, entre otros.

En medio de la tormenta, Arrieta se defendió de lo ocurrido y afirmó: "Lamento que algunos quieran violentar la voluntad popular del 43% de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza". Sobre el encuentro en la cárcel con los condenados por crímenes de Lesa Humanidad, la diputada mendocina explicó: "Con la entrevista de @JMilei, me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del Presidente la reivindicación de condenados por Lesa Humanidad. Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de quiénes organizaron y con qué intenciones".

Arrieta también confirmó su denuncia por violencia de género a su par Nicolás Mayoraz: "Será la Justicia Federal, quien determine y me proteja ante la posible reiteración de hechos", escribió.

Por último, la legisladora aseguró que "no tiene miedo" a que la grabación que se filtró sobre la discusión sea reproducida en su totalidad. "Ahí se podrá advertir no sólo la veracidad de mis dichos, sino de quienes tenemos coherencia con lo que pensamos y decimos en todo ámbito, y quiénes eligen mostrarse como corderos frente a todos, pero actúan como lobos castrados en secreto", detalló.

"Me destrataron, me humillaron, conspiraron contra mí desde mi mismo espacio, pero estoy firme en mis convecciones. No traicionaré al electorado", sentenció.

Fuente: Ámbito