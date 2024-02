La respuesta de Nacho Torres a Milei: "Qué me metan preso"

En medio de una disputa entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut por la retención de los fondos de la coparticipación, Ignacio “Nacho” Torres defendió su decisión, que tomó con el objetivo de reconocer los derechos de los chubutenses. “Que me manden a Gendarmería, que me metan preso”, apuntó.

“El miércoles si no está la solución para los chubutenses, que la solución no es más ni menos que quitarnos el pie de encima desde el Banco Central a pedido del Gobierno, se paran todos los yacimientos”, afirmó Torres al precisar que había sido una decisión que tomó en conjunto con las empresas, operadoras y sindicatos provinciales.

Luego de que el Gobierno nacional tomara conocimiento de la medida de fuerza que impulsará el gobernador chubutense, se dio a conocer un comunicado oficial desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X, en el que respondieron al jefe de Estado provincial. “Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, señalaron al pedirle que no pusiera un plazo de espera para poder accionar.

“Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden a Gendarmería, que me metan preso, no me importa”, afirmó Torres durante una entrevista que brindó al noticiero de La Nación+. De la misma manera, indicó que planea presentar una denuncia en la Justicia para resolver la disputa.

Después de que el referente del PRO considerara que era injusto que se retenga más de la mitad del monto coparticipado por la provincia, éste denunció que el recorte sería una medida extorsiva puesta en práctica por el Gobierno para disciplinar al resto de las provincias y, así, conseguir el apoyo legislativo que no recibió durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.

“El Gobierno nos está extorsionando. Nunca me imaginé que iba a estar a dos meses de mi gestión diciéndole: ‘Le cierro la válvula al Gobierno nacional”, confesó al plantear que “el objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar y disciplinar al resto”.

Por este motivo, Torres recordó que le había brindado el apoyo para aprobar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos por medio de los diputados de su provincia y que estaba de acuerdo con la necesidad de sanear la cuestión fiscal.

Sin embargo, el líder provincial rechazó las formas de comunicarse que tiene el presidente por medio de las redes sociales, en donde también sostuvo un acalorado ida y vuelta. “Que chicaneé es infantil, es inmaduro, es agresivo, es violento. Yo creo que la Argentina necesita un liderazgo con firmeza, pero con respeto y tolerancia”, sostuvo.

Fuente: Infobae