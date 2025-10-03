viernes 3 de octubre 2025

¡Cuidado!

La ANMAT ordenó retirar urgente un medicamento contra la diabetes "peligroso para la salud"

Estaría indicado para el tratamiento en personas con diabetes tipo 2. Advierten que es un "peligro en la salud de los pacientes".

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT prohibió un medicamento que se vende a personas con diabetes y es peligroso para la salud.

ANMAT prohibió un medicamento que se vende a personas con diabetes y es peligroso para la salud.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio a conocer la prohibición de la venta y uso de un medicamento contra la diabetes que no cuenta con autorización ni aval para ser aplicado a pacientes.

Según detalla el comunicado del organismo gubernamental, el medicamento no se encuentra registrado en la República Argentina para su uso y comercialización. Tampoco fue autorizado "ningún medicamento que contenga como activo farmacológico tirzepatida", remarcaron.

Se trata de TIRZEC -tirzepatida 5 mg/0.5 ml, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA-, que fue detectado en una farmacia ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.

image

Por su parte, desde la empresa Quimfa S.A., que sería su presunto elaborador, no se encuentra habilitado por la ANMAT para importar ni fabricar medicamentos. Su origen es desconocido y representa un riesgo sanitario.

El organismo indicó que al desconocer su legitima procedencia y al no contar con la evaluación de la autoridad sanitaria nacional, el medicamento "deviene en peligro para la salud de los pacientes que se los pudieran administrar cayendo en el supuesto que se trata de un producto seguro".

En tanto, se estableció que cualquier persona, profesional de la salud o institución que detecte este producto puede hacer la denuncia para evitar que otros pacientes lo consuman. Se solicita al personal de salud, a los distribuidores e Instituciones, y a la población en general: Verificar el stock de productos y en caso de contar con unidades de cualquier lote de este producto contactarse con esta Administración Nacional a través del correo electrónico [email protected] o comunicarse con ANMAT Responde, [email protected] 0800-333-1234.

