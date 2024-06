La amenaza de Raúl Castells al Gobierno nacional: "Si ellos pueden nos van a matar; y si nosotros podemos los vamos a fusilar"

"No le conocemos la cara a ninguno de ellos, no hay diálogo y en los medios cuatro veces me negué a hablar con ellos. Planteamos que nuestra amplitud democrática termina donde empieza el nazismo. Nosotros no discutimos, no debatimos nada con los nazis. Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos", sostuvo Castells en una entrevista con Futurock.