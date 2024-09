Javier Milei: "Macri tuvo un déficit fiscal similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló"

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a la noche a la relación con el líder del PRO, Mauricio Macri , y comparó ambas gestiones, al señalar que el ex mandatario “tuvo un déficit fiscal en el Tesoro similar” al que recibió el actual Gobierno, pero que Cambiemos “en cuatro años no lo arregló”.

Al respecto, el jefe de Estado defendió nuevamente su administración y remarcó que “el dato mayorista de la inflación, que en diciembre viajaba al 54% mensual, el último dato está en torno al 3 por ciento”, pero reconoció que “todavía no se puede abrir el cepo”.

“Esto quiere decir que, si se observa también el 2,,5% de inflación que es importada, la inflación que está generando la macroeconomía argentina hoy es del 0,5%. Quiere decir que la Argentina, de estar viajando a una inflación del 17 mil por ciento anual, ahora lo hace a una del 5 o 6 por ciento. Si eso no es gestión, no sé cómo se llama”, destacó.

En esta línea, el Presidente también defendió nuevamente a su asesor Santiago Caputo, al que calificó como un “amigo” que “forma parte del triángulo de hierro” y aseguró que “es falso que concentre demasiado poder”.

“Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes, porque no me quieren enfrentar, porque saben que pierde”, argumentó.

Sobre la falta de un puesto en el Gabinete del estratega político, Milei aseguró que no lo va a tener “porque este Gobierno hace las cosas distintas y no le gusta gastar”.

Por otra parte, volvió a cuestionar duramente este domingo a su antecesor, Alberto Fernández, por la denuncia de violencia de género que presentó contra él quien fue su pareja, Fabiola Yañez, y opinó que las presuntas agresiones cometidas por el ex mandatario nacional fueron “una aberración que merecen el peor de los castigos”.

“A mí me parece algo verdaderamente aberrante, propio de los kirchneristas, ¿no? Fíjense todos los problemas que tienen, con este caso, pero también con el de (el ex gobernador de Tucumán José) Alperovich, el de Fernando Espinoza, el de (Ezequiel) Guazzora. Tienen problemas por todos lados y después, supuestamente, ellos son los grandes defensores de la bandera del género”, remarcó.

Al respecto, el líder libertario recordó que toda la investigación “arrancó con una causa de corrupción” que impulsó el actual Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y que “a partir de ahí aparece un problema de violencia de género”.

“Que, además, tiene un montón de agravantes, porque tiene el agravante de que es la pareja, el cargo, el poder, el diferencial físico... por lo tanto, es una aberración y merece el peor de los castigos”, agregó.

En una entrevista con el periodista Luis Majul para el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+, Milei también se refirió a la relación actual con su vice, Victoria Villarruel, luego de algunas tensiones públicas que se conocieron entre ambos.

“Lo primero que hay que entender es que cuando yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado, porque quedaba bien en la boleta, elegí a plena conciencia y eso implica que ella tiene su propia agenda, y no tiene nada de malo”, indicó.

Sin embargo, no fue contundente al responder si volvería a pedirle que sea su vice: “Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Hay que ver si ella también quiere seguir acompañándome, recuerde que el tango se baila de a dos”.

“Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, pero cuando uno enfrenta la toma de decisiones, tengo a mis ministros, a mis asesores, pero la última puntada la decide uno. En ese proceso decisorio estoy yo solo, porque al final del camino, el que enfrenta a la sociedad soy yo”, agregó.

Por último, Milei sostuvo que el verdadero ajuste lo pagó la política”, pero reconoció que existe “ruido político”, aunque consideró que el mismo se genera porque su gestión “implica un cambio de rumbo de lo que se hizo en los últimos 100 años”.

“De hecho, (a los legisladores que cuestionaron al Gobierno) los expulsamos del sector. Lourdes Arrieta fue expulsada por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece inaceptable. Paoltroni tuvo claramente una actitud no en línea a la función a la que llegó. No es una diferencia menor, Villarruel no vota, él sí, y eso sí es una irresponsabilidad porque Paoltroni no tenía ninguna chance de llegar a una banca si no hubiera estado pegado a mi boleta”, explicó.

