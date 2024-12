Javier Milei: "Cristina tiene que estar presa, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial"

“A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial. Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina porque quería polarizar con Cristina a punto tal que Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita y coleando para poder polarizar con Cristina y después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri”, expresó.

Y continuó: “El proyecto de Ficha Limpia como estaba conseguía el resultado opuesto al buscado porque ¿qué era lo que vos querías con ese proyecto? Que no entren los chorros, que no entren los delincuentes, bueno el proyecto como está consigue el resultado totalmente opuesto porque vos vas a un feudo, vos le podés hacer competencia y entonces te clavan una causa y le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente. Depende el poder político de la provincia y te dejaron afuera de las elecciones”.

Además, el mandatario se refirió largamente al último índice de inflación, que en noviembre fue del 2,4%, siendo el más bajo desde julio de 2020, y adelantó que, de mantenerse la tendencia el mes que viene, el Gobierno bajará el crawling peg -el ritmo al que se devalúa el dólar oficial, que hoy está al 2 por ciento- al 1%, para luego eliminarlo y lograr una convergencia total con el dólar libre.

El Presidente dijo que, técnicamente, noviembre fue el primer mes con deflación en la Argentina: “Cuando uno limpia el tema del crawling peg y la inflación internacional, que es del 2,5%. Si uno lo mira en términos de la inflación de este mes, quiere decir que este mes hubo deflación de 0,1%. Si además sacamos la corrección tarifaria, quiere decir que si la inflación es 1,6% y la inflación del programa es 2,5%, este mes tuvimos deflación por el equivalente de 0,9. Si uno mira la inflación neta, ya tenemos deflación”.

Y agregó: “Si el mes que viene volvemos a repetir una inflación en torno al 2,5% vamos y bajamos el crawling peg al 1%, por lo tanto va a haber una inflación inducida del 1,5%. Cuando la inflación converja al 1,5%, ya sacamos el crawling peg”.

Ante esto, el próximo paso que planteó el líder libertario fue la salida del cepo cambiario, algo que anticipó en la cadena nacional del martes que sucederá en 2025: “Estamos trabajando en distintas alternativas para poder salir del cepo, tenemos que arreglar el problema de stocks del BCRA. Estamos negociando un programa con el FMI, pero al mismo tiempo con fondos de inversión. En ese contexto elegiremos el mix, lo que más nos convenga, y cuando podamos matchear el problema de los stocks, y si además la base monetaria en el formato tradicional está muy pegada a la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir. El año que viene vamos a estar levantando el cepo”.

Pero advirtió: “No es tal como dicen que necesitas sacar el cepo para crecer. Eso es cierto que es una suerte de freno de mano cuando el tipo de cambio paralelo está por encima del oficial, porque tenés un exceso de demanda de divisas. Ese exceso no se está manifestando, vos ya no tenés un problema de flujos”.

El jefe de Estado también se refirió al salario real y dijo que “hace siete meses que viene creciendo por encima de la inflación”. Esto lo relacionó directamente con la pobreza e indigencia y afirmó que “se está derrumbando” la cantidad de ciudadanos que están en esa situación. “El problema de la medición del INDEC es que es semestral, entonces si el número venía volando, el número que vos tenías en la punta está mucho más alto que el promedio que observa”, argumentó.

Al respecto, amplió: “Cuando vos haces controles de precios, eso no se aplica sobre cualquier cosa, se aplica sobre la canasta que va al índice, no son tontos. La canasta está subestimada porque básicamente, como hacía Moreno, que ponía los precios que él ponía en el control, después no los encontrabas en la góndola. Cuando el proceso inflacionario continúa, empiezan a escasear esos precios, entonces tenés un índice de pobreza que te podés sentir muy bien, pero es como medir tu salario con el dólar 1 a 1″.

Y completó: “Bajamos la pobreza 11 puntos, y si miras el salario en dólares pasó de 300 a 1100. Si vos mirás el PBI per capita en dólares al tipo de cambio oficial, cuando vos sos un desastre como gobierno vos tenés salida de capitales, los bonos se te hacen torta… Hoy los bonos están arriba de 70, y el riesgo país es 730, bajamos 2300 puntos el riesgo país”.

En este punto, resaltó que “cuando uno empieza a regularizar la economía la moneda se te aprecia” y, por ende, “el PBI per capita subió 120% en dólares este año”. Y añadió: “¿En base a qué está sostenido esto? Ayer anuncié algo único en la historia de la humanidad. Entramos al año electoral con déficit cero, o sea no vamos a hacer política fiscal expansiva, y emisión cero, o sea no vamos a hacer política monetaria expansiva. Y en la medida que la economía crezca vamos a bajar impuestos”.

Con relación a la quita de impuestos que anticipó en la cadena nacional por el año de gestión, aclaró que no se refería a la carga impositiva, sino a la cantidad de impuestos que se cobran: “El 10% de los impuestos en cantidad genera como el 98% de la recaudación. Entonces la pregunta es por qué ese diferencial, digamos, por qué tenés 150 impuestos… son todos kioscos. La idea es ir a un federalismo de verdad y romper todos los kioscos. Los chorros de la política van a quedar peor que los mandriles”.

“Una de nuestras promesas de campaña, ¿cuál era? Una era la motosierra, la cumplimos, porque no sé los imbéciles de Chequeado qué miran que dicen que no cumplimos las promesas. Otros que tiene problema con las cuentas desde que lo compraron los kirchneristas. Vos decías cuál era la inflación minorista y ellos decían ‘no, el Indec dice otra cosa’”, continuó.

Y sentenció: “Así como vienen un montón de estos van a hacer que la Adermicina sea un negocio bárbaro. La realidad es que otra promesa de campaña nuestra era la competencia de monedas, lo anunciamos ayer, porque van a estar entrando tantos dólares para que no se caiga, si los tenés que liquidar en el mercado se te cae el precio. Entonces el problema es que el precio del dólar caiga tan rápido que me mande un montón de sectores a la quiebra. Son problemas nuevos por hacer las cosas bien”.

Sobre la competencia monedas, ahondó: “La competencia es para que vos en lugar de hacer las transacciones en pesos las hagas en dólares, entonces cuando crece la demanda de dinero si vos tuvieras tipo de cambio fijo vienen, te venden los dólares, expandís los pesos y la demanda y oferta de pesos está mapeada y no hay inflación, pero ¿que es lo que pasa? Como nosotros queremos la cantidad de pesos fija, entonces se te derrumba el tipo de cambio, tenés que inducir una deflación, y como el sistema todavía no tiene la flexibilidad suficiente como para vivir en deflación entonces digamos ¿cómo la evitamos? Creando demanda de dólares, entonces vos querés comprarte no sé una taza, la querés pagar en dólares la pagas en dólares, listo”.

“El poder es un juego de suma cero, si no lo tenemos nosotros lo tienen los kukas”, resumió el jefe de Estado.

Luego, continuó con la férrea defensa de su modelo económico: “Argentina tiene dos elementos, una es la recuperación cíclica y la otra es el crecimiento. En lo coyuntural vos tenés el rebote del salario real, el rebote de las jubilaciones, la recomposición de stocks, eso lo que hace es que la economía se vaya recuperando. La baja de la inflación es una forma de inyectarle guita a los que menos tienen, y me dicen ‘vos no haces nada por los pobres’. Menos mal, bajé 13 puntos del PBI del señoreaje, ¿a quién le volvió esa plata? Y ahora el impuesto país lo eliminamos en diciembre. El mejor plan social es bajar la inflación, por lejos”.

Promediando la entrevista, Milei le dedicó palabras de elogio a Elon Musk: “Yo tuve con él 3 reuniones formales, él te da entre 7 y 15 minutos, si te da 15 minutos sos Gardel y entonces la primera vez estuvimos 45 minutos, estuvimos en la planta de Tesla, fue increíble que nos diera 45 minutos el tipo más rico del mundo. Ese día se fue y dijo cosas maravillosas, como por ejemplo ‘Yo me levanto todos los días pensando qué problema le puedo solucionar a la gente’. Mi hermana dijo ‘es Hayek puro’. Después se puso a hablar de demografía y yo soy especialista en crecimiento económico. Hay algunos estúpidos que no entendieron nada y es una reflexión media estúpida que es con o sin dinero, pero son idiotas. Acá hay que explicar todo”.

Y continuó: “De hecho, a mí en una presentación en Perú me tocó hablar sobre demografía y crecimiento, entonces esos temas yo los manejo. Y ahí nos pusimos a hablar de demografía y él estaba muy preocupado por la caída de la tasa de natalidad porque vos necesitás que sea mayor de 2 y sino la pirámide te empieza a caer. Entonces nos pusimos de acuerdo en que había que laburar el tema de eso y me dijo: ‘¿Ustedes para cuándo?’ Y yo le dije ‘tengo 5 hijos’ y me dijo: ‘No, los de 4 patas no cuentan’. Es un tipo que está en todo”.

“Después, la segunda creo que fue en Milken y ahí estuvimos una hora y ahí lo que a él le interesó debatir fue el tema de la batalla cultural, sobre todo, con la ola de antisemitismo, veníamos del quilombo en Harvard persiguiendo judíos, entonces, le copó debatir esos temas conmigo. La última fue después de la ONU, ese día estuvimos 2 horas y media, ese día estuvimos con Toto (Caputo), estaba Reidel, Werthein, esa charla es imposible de reproducir por la cantidad de contenido”, completó sobre sus intercambios con Musk.

Más cerca del final, habló sobre su gabinete, al cual le agradeció y eligió nombrar alguno ministros: “Yo estoy convencido de que somos el mejor gobierno de la historia. Antes hacíamos reunión todos los días y eran de 3 horas, pero la dinámica cambió muchísimo para bien con la salida de Posse y la llegada de Guillermo Francos. Posse se había convertido en una especie de superministro y se hacía una especie de embudo y Francos es un ministro más coordinador, entonces le dio más juego a los ministros y después hay una fase de control. En la última reunión de Gabinete que hicimos, me siento y les doy todas las síntesis de cómo estaban los números de opiniones, de encuestas, hay tres encuestas que las seguimos regularmente y tenemos probado el método. Yo le paso todos los números y les digo ‘este es el momento más difícil de todos porque es cómo estar ganando dos a cero’, entonces eso lo que hace es que no se relajen. Entonces agarré la motosierra y la mandé al Salón Eva Perón y ahí puse la motosierra. Ahí les dije ‘esto es gracias al equilibrio fiscal’, con lo cual me cargan la motosierra con todo.

“Es gente muy talentosa, son muy trabajadores, tienen una actitud increíble. Digo, Toto lo eligen el mejor ministro de Economía del mundo, vienen y lo quieren conocer. Había un imbécil de pluma arcaica que decía ‘No, Milei se rodea de mediocres’. Mirá el ministro de Economía que elegí. Bullrich, el laburo de Patricia es impresionante. Digo, el caso de Sturzenegger, es un tipo de Harvard. Así qué vas a cuestionar, mirá la trayectoria de Guillermo Francos, de Mario Lugones, mira lo que está haciendo Petri con las Fuerzas Armadas. Es impresionante. Digo el caso de Sandra Pettovello, mirá la historia profesional de Werthein. O de Cúneo Libarona y todas la reformas que está haciendo, el juicio por jurados, las reformas en el Código Penal”, cerró.

