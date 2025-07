Investigan el caso de una mujer que fue a ligarse las trompas y terminó con un trasplante de corazón y una pierna amputada

“Ella era súper sana. Los estudios prequirúrgicos salieron bien. Si no, la operación no se hubiera realizado”, relata Carina, mamá de Alison, en el inicio de la conversación con TN. Y sigue con el reclamo que resume la historia de su hija: “Entró por una ligadura de trompas, pero salió con dos paros y nadie me dijo por qué. No sé qué le hicieron. Me la devolvieron en pedacitos y no recibí ninguna explicación”.

Tras la cirugía inicial, Alison fue trasladada a varias clínicas: estuvo en la Clínica San Agustín y luego en la Clínica Pasteur, donde se mantuvo varios días conectada a un sistema ECMO, un soporte vital para pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria grave.

image.png

“Después de que le pusieron un corazón artificial se le complicó una pierna”, continúa Carina. Alison, finalmente, recaló en el Hospital Italiano, donde los médicos decidieron amputarla para que la infección se detuviera y evitar que afectara a sus órganos.

Con la ayuda de los vecinos del barrio Unión de Mayo, donde viven los Calfunao, se logró reunir los recursos necesarios para el traslado de Alison a Buenos Aires. Un video grabado por el presidente de la comisión vecinal, Gustavo Ancafil, se viralizó en las redes sociales y el apoyo comunitario creció.

El cuadro de urgencia de Alison había activado una alerta nacional en busca de un corazón. El lunes 16 de junio, la familia de Alison recibió la noticia de la llegada del órgano. Y el 17, finalmente, recibió el trasplante.

“Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida”, situó Carina.

Actualmente, Alison sigue internada en recuperación. “Ahora está constantemente con los kinesiólogos para que tenga más estabilidad en el cuerpo”, explicó la mamá.

Cómo ayudar a Alison:

Alias: tdsporalisoncalfunao

CVU: 00000313718606492

Titular: Carina Haydee Calfunao

Fuente: Todo Noticias