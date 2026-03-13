Identificaron a dos personas más a partir de los restos hallados en Córdoba

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, dos hombres que fueron secuestrados durante la última dictadura militar, fueron identificados entre los restos de los doce desaparecidos que habían sido hallados enterrados en un predio conocido como La Perla.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la asociación Hijos confirmó la identidad de los restos que fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de una investigación que encabeza el Juzgado Número 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

Ambos fueron secuestrados el mismo día, en 1977, y encontrados este viernes en el ex centro clandestino La Perla, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad. El lugar estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez; fue uno de los centros de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976. Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas desaparecidas.

Reyes, de 45 años, fue privado ilegalmente de su libertad cuando se dirigía a una junta de militancia del Partido Comunista (PC) en su vehículo. Era padre de cinco hijos, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y había nacido en la localidad bonaerense de Banfield.

Por su parte, Rubio militaba en la misma organización, tenía 27 años al momento de su desaparición, era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, tenía un hijo y su esposa estaba embarazada. Tras el secuestro, estuvo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)".