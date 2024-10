Hermetismo sobre la reunión Cristina-Kicillof: duró tres horas y fue en la casa de la expresidenta

La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dialogaron hoy en medio de la dura interna del peronismo. Los detalles del contenido del encuentro se mantuvieron en el más duro hermetismo, e incluso fuentes de extrema confianza del mandatario provincial negaban que el diálogo se hubiera concretado. No obstante, trascendió que duró más de tres horas y se realizó en el domicilio de la exmandataria.

El encuentro era esperado dentro del justicialismo, que el 17 de noviembre tiene programada una elección interna en la que Cristina está anotada como candidata a la jefatura partidaria, por ahora, en competencia contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que tiene el aval de Kicillof.

La conversación personal entre la expresidenta y su exministro de Economía coronó días de contactos entre ellos a través de intermediarios. La interna más fuerte que atraviesa el peronismo es la que protagonizan Kicillof y algunos de sus aliados más importantes, como Jorge Ferraresi o Andrés Larroque, con Máximo Kirchner y los referentes de La Cámpora.

Ferraresi y Larroque arman políticamente para Kicillof con la intención de potenciarlo como líder del peronismo y futuro candidato a presidente en 2027. Máximo Kirchner y La Cámpora buscan sofocar esas aspiraciones y apuestan por Cristina Kirchner, quien luego de un operativo clamor iniciado por el camporismo e intendentes afines, aceptó candidatearse a presidenta del PJ.

Kicillof –al igual que el resto de los gobernadores peronistas– no se sumó a ese operativo por Cristina. La expresidenta no consiguió unanimidad con su postulación. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lo criticó. “Me llama la atención que el gobernador Axel Kicillof, luego de las oportunidades que tuvo en su vida por la confianza de Cristina y por ser parte de este proyecto político, todavía no se haya manifestado en función de la candidatura de Cristina a presidir el Partido Justicialista”, afirmó en declaraciones a Radio Con Vos. Mendoza es una dirigente de confianza de Máximo Kirchner y fue anfitriona de Cristina en varios de sus últimos actos públicos.

Fuente: La Nación