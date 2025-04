¿Hay alguna posibilidad de que se levante el paro del 10 de abril?: la respuesta de la CGT

“ La movilización va a ser una movilización importante. Eso no tengo dudas, porque hay una capacidad de movilización que viene demostrándose en las últimas movilizaciones ”, manifestó Daer. El dirigente explicó que el reclamo tiene como eje “la situación del sector que pasó a ser más vulnerable, que es el sector de los jubilados”, y denunció que “se le han quitado derechos” y no se actualizó el bono correspondiente.

Además, fue categórico al asegurar: “No hay ninguna chance de que se levante el paro”.

El dirigente detalló que la decisión del paro fue tomada “por aclamación en el Consejo Directivo de la CGT”, integrado por “las 50 organizaciones más importantes del país”, y aseguró que, si bien algunos gremios pueden tener matices, “todos están padeciendo lo mismo”. “No pueden acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gustan al ministro de Economía, no los homologan”, señaló.

Consultado sobre la eventual adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Daer evitó opinar sobre la interna del gremio pero afirmó: “La convocatoria es para todas las organizaciones sindicales, incluida la Unión Tranviarios Automotor”. Agregó que “inclusive la UTA está padeciendo los aprietes del gobierno a las cámaras empresariales para que no aumenten el salario”.

En principio la UTA -gremio que agrupa los conductores de colectivos- no se sumará al paro, lo que garantizará el transporte para aquellas personas que deseen ir a trabajar. Sus autoridades argumentan que se encuentran bajo una conciliación obligatoria por un conflicto salarial del sector y por ese motivo no pueden adherir a la huelga.

En relación con la comparación entre la actual gestión y la anterior, Daer sostuvo: “Durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún proyecto de ley que atentara contra los derechos de libertad, de negociación o de paritarias. Cosa diferente sucede con este gobierno”. Aclaró que durante la gestión anterior hubo conflictos sectoriales, pero no una confrontación directa con políticas globales, como en el caso actual.

Consultado sobre si el Gobierno podría impulsar represalias tras la medida, como retomar el proyecto de reforma sindical impulsado por Martín Tetaz, Daer respondió: “El gobierno no lo frisó, firmaron todo. No tuvieron los números. Y sabe por qué no tienen los números: porque hay sectores de la política y de la sociedad que tienen muy claro que las organizaciones sindicales son fundamentales para equilibrar socialmente un país”.

Finalmente, Daer también se refirió al debate sobre una eventual reforma laboral. Si bien expresó disposición a discutir un plan de empleo, criticó las medidas actuales del Ejecutivo: “No hay estructura de inspección ni sanción por tener trabajadores en la informalidad. Me parece que el Gobierno fue al revés de lo que había que ir”.

FUENTE: Infobae