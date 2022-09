Habló la madre de Gabriel Carrizo: "Mi hijo es incapaz"

También le consultaron si los otros integrantes de "la banda del Copito" Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz habían estado alguna vez en su hogar, a lo cual la mujer respondió que "jamás vinieron".

detenido.jpg La madre de Gabriel Carrizo rompió el silencio. Él era "el líder de la banda de los Copitos".

En una entrevista que brindó a un medio de comunicación nacional, Stella Maris señaló que "no puedo creer todo lo que está pasando. Él empezó a hacer copos de nieve hace muchos años, vendía en Morón, pero decidió irse a Capital para hacer más plata y conoció a este gente en un evento laboral. Ahí ellos le pidieron trabajo".

Finalmente, la mujer expresó que "me dijo que no podía creer que estaba involucrado en esta situación. Me aseguró que los conocía, pero que solo les había dado trabajo. Él no sabía nada del ataque, se enteró después. Le creyó a Brenda Uliarte".

