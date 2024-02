Fracasó la paritaria nacional docente y los sindicatos planean otro paro en el país

Luego del paro nacional de CTERA, este martes el Gobierno se reunió con los cinco gremios docentes para discutir la actualización del salario mínimo docente. La reunión se realizó en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, con las clases empezadas en 9 jurisdicciones del país. Según pudo saber Infobae, los gremios docentes evalúan una nueva medida de fuerza luego de que el Gobierno no ofreciera un aumento del salario mínimo y confirmara la eliminación del FONID. En San Juan, no hay información al respecto.

En el encuentro, Torrendell confirmó la continuidad del Fondo Compensador (destinado a las provincias de menores recursos) y el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Explicó que se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con “aprendizajes efectivos” (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar.

Para establecer el piso salarial, pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa, y se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes por la mañana.

“Ha sido golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N° 26.075 y Ley N° 26.206) de garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”, señalaron los cuatro gremios docentes de la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA) en un comunicado. También acusaron al Gobierno nacional de tomar medidas “absolutamente dilatorias” y “profundamente desatentas” con los docentes.

“La situación es grave. No recibimos ninguna oferta salarial y tenemos que comunicarles a los docentes que van a cobrar menos por sus cargos. Los sindicatos de la CGT estamos evaluando una medida de fuerza”, dijo a Infobae Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). El miércoles los gremios docentes de la CGT anunciarán medidas en una conferencia de prensa.

Previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), el encuentro entre las autoridades nacionales, los gremios docentes y los ministros de educación provinciales fue para discutir el salario mínimo docente, en un contexto en el que varias paritarias docentes provinciales están trabadas a la espera de una definición nacional.

La reunión entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes se dio en el marco del conflicto por los aportes nacionales al salario docente, que enfrentó a la Nación con los gremios, pero también con los gobiernos provinciales. Las provincias no recibieron el FONID ni el Fondo de Compensación Salarial, que la Nación pagaba desde fines de los 90 y que representan, en promedio, el 10% del salario inicial de un maestro.

Este lunes las clases empezaron con un paro nacional de CTERA que afectó el comienzo del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Fe. En Mendoza, donde el gremio SUTE ya firmó un acuerdo paritario, la medida de fuerza no impactó en las aulas. El martes empezaron las clases en La Rioja, también con paro docente decidido por la Asociación de Maestros y Profesores (AMP).Fracasó la paritaria docente

Además del paro, hubo movilizaciones en las provincias. La medida de fuerza se decidió en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales para programas educativos (incluyendo la extensión de la jornada en la escuelas primarias estatales), infraestructura y comedores escolares.

La semana pasada, los cuatro gremios docentes de la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP) habían anunciado un paro nacional en coincidencia con el comienzo de clases en varias jurisdicciones del país, pero dejaron la medida en suspenso luego de que el Gobierno convocara a la reunión para discutir un nuevo piso mínimo para el salario docente. Mañana podrían anunciar que retoman la medida.

A nivel nacional, el piso del salario docente es de 250.000 pesos desde diciembre. El último acuerdo paritario se firmó en septiembre del año pasado, en coincidencia con la última actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que ahora fue eliminado por el Gobierno nacional.

De todas maneras, la realidad del salario docente varía mucho según las provincias: hay jurisdicciones que mantuvieron abiertas sus paritarias en diciembre, enero y febrero, mientras que otras recién empezaron a negociar con los sindicatos esta semana.

Desde el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni han insistido en que la reunión de este martes no es una “paritaria nacional”, porque los empleadores de los docentes son las provincias y no la Nación. Más allá del nombre, el encuentro aparece como el factor que podría destrabar las negociaciones salariales y garantizar el inicio de clases en la mayoría de las provincias que aún no empezaron.

Este jueves 29 comienza Santa Cruz; y el viernes 1° de marzo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. En tanto, el lunes 4 de marzo deberían empezar las clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero. El 11 de marzo se sumará Río Negro.