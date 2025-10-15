Falleció una histórica locutora de la radio argentina

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora radial, con una extensa trayectoria en los medios. La dolorosa noticia fue comunicada este miércoles por la cuenta oficial de Instagram de Radio 10, donde se desempeñaba hace años la comunicadora.

“Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, se indicó en el posteo.

El periodista Mauro Federico se tomó unos minutos del programa Argenzuela para despedir a María Eugenia Karall, recordando todos los momentos que pasaron juntos en el trabajo.

“Hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa", dijo el periodista visiblemente emocionado.

Y remarcó: "Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.

Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio. Gracias por tanto, Eugenia.

“Tener trabajando al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas, si la voz te fallaba, si tenías que toser, si te daban ganas de pillar, ella estaba ahí siempre y cubría como lo que era, una gran profesional", indicó entre lágrimas Mauro Federico.

Y destacó la calidez de la locutora: "Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutor, que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es. Un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato”.

Quién era María Eugenia Karall

María Eugenia Karall fue una histórica locutora de Radio 10, reconocida por su voz cálida, profesionalismo y su destacada trayectoria en medios radiales argentinos.

Se graduó como locutora nacional en el ISER y trabajó en Radio 10 durante muchos años, participando en noticieros matutinos, programas de actualidad y magazines de fin de semana, además de incursionar en la radio digital y proyectos independientes.

Su voz quedó como un referente emblemático en la radio argentina, y su calidad humana y profesional la hicieron muy respetada por colegas y oyentes. Falleció a los 52 años, dejando un vacío profundo en la comunicación radial del país.