Fabiola Yañez declaró que Alberto Fernández le mandaba mensajes indecentes a una amiga suya

“Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice “me acaba de escribir Alberto”. Primero le mandó un punto, y luego le dijo: ‘ te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos’”. Apenas estalló el escándalo, Fabiola Yañez mencionó ese episodio ante la Justicia como un ejemplo de las reiteradas infidelidades de Alberto Fernández. No dio nombres ni fechas. Solo dijo que el mensaje generó una de las tantas discusiones con su pareja. Durante las últimas semanas, Infobae reconstruyó los detalles de aquel episodio. Varias personas que formaron parte de ese círculo íntimo confirmaron que la misteriosa amiga era Florencia Fernández Peruilh, una de las participantes de la Fiesta de Olivos.

La abogada y su hermana Rocío, otra de las que estuvo en la Fiesta, fueron defendidas al comienzo por Juan Pablo Fioribello, el ex abogado de la ex primera dama, pero terminaron con Fernando Burlando. En junio de 2022, el juez Lino Mirabelli las citó a indagatoria aunque terminaron pagando la reparación como el resto de los imputados.

“Florencia era muy amiga de Fabiola pero se fue a vivir a México en 2017. El mensaje de Alberto es de ese mismo año. El usaba la técnica del punto: mandaba un punto para que le contesten”, contó una persona que integró el círculo de la ex primera dama.

Cuando declaró por escrito ante el fiscal Ramiro González, Fabiola Yañez mencionó ese episodio y solo dijo que fue durante su tratamiento en el Instituto de Neurologia Cognitiva (INECO). “Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el Ineco durante más de un año hasta que no fui más”, describió la ex primera dama.

Siempre se sospechó que esa amiga era Sofía Pacchi, pero la referencia puntual a México la terminó descartando.

image.png

Florencia Fernández Peruilh vivió en México entre 2017 y 2019. Pese al episodio del mensaje, regresó al país cuando Fabiola se convirtió en primera dama y hasta estuvo presente en la asunción de Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019. Sus ingresos a Olivos eran frecuentes durante 2020 y la primera mitad de 2021.

Infobae consultó a Emanuel López, el mejor amigo de Yañez, pero no quiso confirmar ni negar el episodio de 2017. “Florencia es una gran amiga, sobre esa situación deberían preguntárselo a ella”, se limitó a decir desde México.

Fernández Peruilh se alejó de Yañez pero sigue en contacto con Stefanía Dominguez, otro de las protagonistas de la Fiestas de Olivos. También aparece vinculada, al menos a través de las redes sociales, con Florencia Aguirre, la esteticista que atendía a Yañez y declaró la semana pasada como testigo.

El mensaje de Alberto Fernández a Fernández Peruilh fue en 2017, el año del segundo aborto de Yañez, según consta en la Justicia. La relación con Fabiola ya estaba en crisis.

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, declaró ante la Justicia en el escrito que presentó el 12 de agosto. Se refería a Cecilia Hermoso, la community manager responsable de las redes sociales del Gobierno durante la gestión del ex presidente.

En la declaración por Zoom desde España, Yañez aportó datos de otras supuestas infidelidades. En ese caso, apuntó a Pacchi, otra amiga que recibió mensajes de Fernández. “Por qué le haces caso a Fabiola si vos queres estar conmigo? Podes estar conmigo y sos libre de estar conmigo”, habrían sido algunos de los chats.

Luego de ver los mensajes, Yañez le recriminó la supuesta infidelidad a Fernández. La discusión, en la habitación matrimonial del chalet principal, terminó de manera violenta. Al momento de imputar al ex presidente, el fiscal detalló que el ex mandatario “zamarreo a Yanez de sus brazos, provocandole una lesion en una de sus extremidades y la sujeto con sus manos del cuello”. Es el denominado Hecho 4.

“Me los mostró esta mujer, que no vaya a mentir”, insistió Yañez sobre Pacchi, que todavía no declaró pero ya dio reiteradas señales que intentará desmentir la denuncia de su ex amiga.

