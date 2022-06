Es la segunda vez que le pasa: le depositaron medio millón de pesos por error

image.png

Todo comenzó el pasado jueves 16 de junio, sobre las 15 horas, cuando recibió una llamada que lo descolocó por completo. Sucede que del otro lado le informaban que por error le habían depositado una alta suma de dinero, más de medio millón de pesos. “Yo generalmente no respondo los llamados, pero ese lo atendí. Al toque me di cuenta que era alguien del interior. Cuando me dice que me habían depositado esa plata por error no lo podía creer, así que mientras seguía en la llamada entré al home banking y sí, me había llegado esa transferencia hace más o menos 15 minutos”, relató Pablo a Clarín.