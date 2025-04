"El Villano" confesó que es portador de HIV

“ Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo porque siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios ”, comenzó a contar el cantante de música tropical.

“La verdad que me sentía muy bien, en el mejor momento de mi vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado”, continuó.

"El Villano" contó que tiene HIV: "No sé cómo me contagié y no sé a qué personas contagié"

“Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del HIV. Y todo me salió bien, pero HIV positivo. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos”, explicó.

El artista de 34 años considera que se contagió hace mucho tiempo, en sus épocas de excesos: “Me di cuenta que era algo que me lo iba a guardar para mí, sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo y de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada. Cuando estás en la mierda, lo único que te puede sacar de ahí es Dios”.

Por último, el cantante aseguró que su conexión con Dios lo ayudó a salir del mal camino: “Si tenés el autoestima rota, te domina el ego, te importa el qué dirán, te comparás, querés pertenecer, y todas esas cosas te llevan a la destrucción total. Yo fui una persona que se destruyó completamente en lo privado. Mi intención con este video es que tomen conciencia. Mi propósito es cambiar vidas para mejor. Cuídense porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios”.