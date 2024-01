El relanzamiento de Sergio Massa y las diferencias con la CGT

Otro revés para Milei El amparo contra la reforma laboral no cambiará de fuero y habilitaron la feria para analizar todo el DNU

Durante la reunión, Massa, ex candidato presidencial, expresó su inquietud sobre la rapidez en la consideración de un paro general, sugiriendo de manera humorística: "Si a 45 días le hacés un paro general, a los 90 días, ¿qué hacés? ¿Un bombardeo?". Aunque el comentario generó risas, algunos dirigentes no lo tomaron de la misma manera.

A pesar de las diferencias, Massa aceptó la propuesta de unirse a una "mesa de debate" propuesta por la CGT. Esta mesa incluirá no solo a sindicalistas sino también a gobernadores y legisladores de Unión por la Patria, así como empresarios. La intención es presentar esta estructura como una alternativa a las reformas propuestas por el gobierno de La Libertad Avanza.

"Invitamos a Sergio por haber sido el candidato a Presidente que representa a 11,5 millones de argentinos que lo votaron y creen que hay otro camino", señaló uno de los sindicalistas que participaron del encuentro. Massa aceptó unirse a la "mesa de debate", aunque aclaró que ya no tiene pretensiones de liderazgo político y está dispuesto a contribuir desde un papel de ayuda e ideas.

La reunión, que tuvo lugar en un sitio no confirmado, consistió en un asado, aunque Massa no consumió alimentos debido a problemas de salud. A lo largo de cuatro horas, el ex candidato presidencial realizó una autocrítica sobre su campaña de balotaje, reconociendo que le faltó "vehemencia" para abordar temas como combustibles, tarifas y prepagas.

Entre los comensales gremiales se encontraban los cotitulares de la CGT Héctor Daer, Pablo Moyano, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Juan Carlos Schmid, Cristian Jerónimo y Pablo Flores.

Massa compartió su preocupación sobre los impactos del ajuste gubernamental y la revolución tecnológica en el empleo. Consideró un "error" la renuncia de Milei al grupo BRICS y advirtió sobre la apertura indiscriminada de la economía, que afectaría a las pymes.

El ex ministro de Economía también criticó el aumento del Impuesto PAIS y la apertura del Mar Argentino a la pesca indiscriminada. Además, compartió detalles sobre su vida post-campaña, anunciando el relanzamiento de la Fundación Encuentro el 10 de febrero, dedicada a temas ambientales, laborales y tecnológicos. También confirmó que está trabajando en un libro sobre sus últimos 4 años de actividad política.