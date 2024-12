El insólito momento que vivió una cronista en vivo: entrevistó a una mujer que resultó ser la novia de su papá

Todo comenzó de manera habitual. Giuliana se acercó a una mujer para sumarla al informe en vivo y, tras saludarla, le preguntó: “¿Cómo le va?”. Pero lo que parecía una consulta simple tomó un giro inesperado. “ Me mandó tu viejo, está en casa ”, respondió Elda, la entrevistada. La periodista, desconcertada, no pudo evitar reaccionar al instante: “ ¿Cómo que te mandó mi viejo? ”. Entre risas nerviosas y visiblemente confundida, la notera intentó entender la situación mientras sus compañeros en el estudio estallaban en carcajadas .

El momento más hilarante ocurrió segundos después, cuando la periodista, sin ocultar su asombro, le preguntó directamente: “¿Mi papá está en tu casa?”. La respuesta afirmativa de Elda generó aún más risas, tanto en el lugar como en el estudio. Por su parte, la reportera, todavía incrédula, se animó a indagar un poco más sobre la relación entre su padre y la mujer. “¿Pasaron la noche juntos?”, preguntó en tono de broma, provocando su propia exclamación: “¡Ay, chicos! ¡Por dios! ¡Me muero muerta!”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1872772779214553245&partner=&hide_thread=false PERIODISTA DE TN SE ENTERÓ EN VIVO QUE SU PAPÁ TIENE UNA NOVIA pic.twitter.com/0wY7qRLTyq — Real Time (@RealTimeRating) December 27, 2024

Elda, entre risas, explicó que conocía al padre de Salguero desde hacía 30 años, describiendo su relación como de “compañeros y amigos”. Pero eso no fue todo: la entrevistada no dudó en hacerle una particular propuesta para que pudiera comprobarlo con sus propios ojos. “¿Querés venir a casa a verlo?”, ofreció con total naturalidad. Giuliana, aún procesando lo sucedido, respondió de manera escéptica: “Después vemos”. Finalmente, se despidió de la mujer con una sonrisa y agradeció su tiempo antes de continuar con las entrevistas a otros vecinos de la zona.

Este episodio insólito no es el único momento extraño que la enviada del canal atravesó ante las cámaras. Meses atrás, mientras cubría los efectos de los fuertes vientos en Vicente López, protagonizó un tenso cruce con una pareja que estaba sentada en un banco de la zona. Al acercarse a ellos para entrevistarlos, el hombre respondió bruscamente: “Tomátelas”, y rápidamente se tapó el rostro al notar la cámara. Ella, sin perder la compostura, lanzó al aire: “¿Están de trampa?”, mientras la pareja se alejaba apresuradamente para evitar ser consultados por la naturaleza de su relación. En un intento por restarle gravedad a la situación, Giuliana comentó: “Perdón, es que estamos en vivo. ¡No puedo creer lo que acaba de pasar!”.