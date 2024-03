El Gobierno nacional culpó a Sergio Massa por la "emisión descontrolada y el despilfarro"

“El 10 de diciembre de 2023, en su discurso de asunción, el Presidente Javier Milei informó al pueblo argentino que recibía una inflación camino al 15.000% anual contra la que lucharía con ‘uñas y dientes’. Ese es el compromiso asumido y el objetivo innegociable”, cerraron.

A su vez, el Presidente de la Nación había adelantado que la inflación de febrero iba a ubicarse por debajo del 15%, lo que consideró que sería “un numerazo”.

Sin embargo, las consultoras privadas coinciden en que en marzo volvería a pegar un salto, impulsada por los costos de los servicios, la quita de subsidios y los aumentos de prepagas, colegios privados y combustibles, entre otros.

Este martes, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ratificó que hay una sostenida baja de precios, pero advirtió que no se ve reflejado en el IPC porque los comercios los aplican a través de promociones.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo 60% de descuento en la segunda unidad o hasta 2x1. Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, escribió en su cuenta de la red social X.